Mondiali di scherma, Di Veroli è d’argento nella spada: Malcotti vince 12-11

Il 24enne romano delle Fiamme Oro si arrende di una sola stoccata nella finale disputata alla Asia-World Arena di Hong Kong. Per l’Italia è il terzo argento nelle prove individuali.
Davide Di Veroli conquista la medaglia d’argento nella prova individuale di spada maschile ai Campionati Mondiali di scherma di Hong Kong.
Sulla pedana della Asia-World Arena, il ventiquattrenne romano delle Fiamme Oro è stato sconfitto in finale dallo svizzero Lucas Malcotti con il punteggio di 12-11, al termine di un assalto deciso da una sola stoccata.
Di Veroli battuto di misura in finale
L’azzurro ha chiuso sul secondo gradino del podio dopo aver raggiunto l’ultimo atto della competizione con un percorso di alto livello.
Nella sfida per il titolo mondiale, Malcotti è riuscito ad avere la meglio per 12-11, negando a Di Veroli la possibilità di conquistare l’oro individuale.
Resta comunque una medaglia importante per lo spadista italiano, capace di entrare tra i protagonisti assoluti della rassegna iridata.
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Terzo argento individuale per l’Italia
Quella ottenuta da Di Veroli è la terza medaglia d’argento conquistata dall’Italia nelle prime due giornate dedicate alle finali individuali.
Nella giornata precedente erano infatti saliti sul secondo gradino del podio la spadista Giulia Rizzi e il fiorettista Filippo Macchi.
La spedizione azzurra raggiunge così quota tre medaglie, tutte d’argento, nelle prime prove individuali dei Mondiali di Hong Kong.
Domani fioretto femminile e sciabola maschile
Le ultime medaglie individuali saranno assegnate domani nelle gare di fioretto femminile e sciabola maschile.
Per l’Italia saranno impegnate nel fioretto Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino.
Nella sciabola maschile saliranno invece in pedana Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri.
Gli azzurri proveranno ad ampliare ulteriormente il medagliere italiano prima dell’inizio delle prove a squadre.