Tour de France: oggi gran finale a Parigi, la classifica e gli orari della premiazione

La tappa 21 del Tour de France 2026 porta l’intero gruppo a Parigi per un epilogo senza la solita passerella. Le modifiche causate dall’assenza delle forze dell’ordine, attualmente impegnate nell’emergenza incendi, non intaccano lo spettacolo sportivo.

Il tracciato parigino e il programma della corsa conclusiva

La frazione lunga complessivamente 89 chilometri inizia ufficialmente alle ore 16.15 e si conclude verso le ore 19.45.

La corsa prevede una prima fase dedicata al circuito dei Campi Elisi, allungato per questa edizione con 2 giri supplementari di assoluta pianura. Dopo questo segmento iniziale, la gara diventa a tutti gli effetti una semiclassica che potrebbe essere spettacolare.

I ciclisti affrontano infatti la Côte de la Butte de Montmartre, uno strappo insidioso in pavé lungo 1 chilometro con una pendenza media del 5,6%. Il gruppo deve superare questa ascesa per ben 3 volte, e l’ultimo scollinamento si trova a 10 chilometri esatti dalla linea del traguardo.

Le autorità locali hanno comunicato queste variazioni di percorso già ieri, a causa della mancanza di agenti in strada per via dei devastanti roghi in Francia.

I favoriti per la vittoria e la copertura televisiva

Il profilo altimetrico della gara avvantaggia chiaramente gli specialisti delle classiche, offrendo ai tifosi un vero mini Giro delle Fiandre in territorio parigino.

Assente il vincitore dello scorso anno Wout van Aert, ma nel gruppo sono presenti molte stelle di primissimo livello. Tra queste Mathieu van der Poel e Mads Pedersen. Tra i sicuri protagonisti spiccano anche gli uomini di classifica generale.

A sorpresa potrebbe uscire anche Tadej Pogacar che insegue il nuovo “obiettivo” di festeggiare con una vittoria a Parigi indossando la maglia gialla. Discorso simile anche per il secondo della generale Remco Evenepoel che arriva motivato avendo già vinto le Olimpiadi su queste stesse strade proprio nel 2024.

Per l’Italia, Filippo Ganna rappresenta l’ultima speranza concreta per portare a casa un piazzamento di prestigio.

Gli appassionati di grande ciclismo possono seguire l’intera competizione in diretta in chiaro sul canale Rai 2 a partire dalle ore 17.55. La copertura in in streaming è invece regolarmente garantita dalle piattaforme RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

Il dominio di Pogacar in classifica

Tornando alla classifica generale, Tadej Pogacar oggi festeggerà la 5ª vittoria in carriera al Tour de France 2026, eguagliando le grandi icone storiche di questo sport.

Il 27enne della UAE ha dominato le 3 settimane con 5 successi in montagna, compreso il record di scalata sull’Alpe d’Huez. In graduatoria generale vanta un vantaggio siderale di 6 minuti e 26 secondi su Remco Evenepoel. Il messicano Isaac Del Toro sale sul 3º gradino del podio a 9 minuti e 42 secondi, salvato ieri nella frazione 20 proprio dal decisivo lavoro del capitano Pogacar.

Delusione in Francia per il 19enne francese Paul Seixas che si piazza al 4º posto a 11 minuti e 56 secondi, ma fa ben sperare per il futuro, Pogacar permettendo. Per l’Italia la magrissima consolazione è quella di Davide Piganzoli che chiude in 14ª posizione ed è il migliore. Meglio di nulla, però, in Tour partito senza grandi aspettative e dal quale è emerso un corridore capace magari di crescere nei prossimi anni.

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