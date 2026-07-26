Ginnastica artistica, Italia Under 18 sul podio in Germania: terzo posto anche per Mazzola

Gli azzurri chiudono terzi nella gara a squadre di Kienbaum con 303.250 punti. Pietro Mazzola conquista il bronzo nel concorso generale, Ruggeri e Rigon entrano nella top ten.

Doppio podio per la Nazionale italiana Under 18 di ginnastica artistica maschile nell’incontro internazionale disputato a Kienbaum, in Germania.

Gli azzurri hanno conquistato il terzo posto nella classifica a squadre con 303.250 punti, mentre Pietro Mazzola ha terminato in terza posizione il concorso generale individuale con il punteggio di 76.900.

La trasferta ha fornito indicazioni importanti allo staff tecnico in vista dei prossimi Campionati Europei di categoria, in programma a Zagabria.

Italia terza nella classifica a squadre

La vittoria è andata alla Gran Bretagna, che ha totalizzato 306.650 punti. I britannici hanno preceduto di appena quattro decimi la Germania, seconda davanti al pubblico di casa con 303.650.

L’Italia ha completato il podio con 303.250 punti, lasciandosi alle spalle la Svizzera, quarta a quota 298.450, e la Francia, quinta con 292.400.

Gli azzurri hanno confermato la propria competitività sui sei attrezzi, nonostante alcune difficoltà incontrate nelle rotazioni al cavallo con maniglie e alle parallele.

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Mazzola conquista il bronzo nel concorso generale

La migliore prestazione individuale della squadra italiana è stata firmata da Pietro Mazzola.

L’azzurro ha disputato un concorso generale particolarmente solido, chiudendo al terzo posto con 76.900 punti e risultando l’unico italiano capace di salire sul podio individuale.

Il successo è andato allo svizzero Ben Schumacher, primo con 78.550, davanti al britannico George Atkins, secondo con 77.250.

Ai piedi del podio si è fermato il tedesco Davyd Alshanov, quarto con 75.900 punti.

Ruggeri e Rigon nella top ten

La delegazione italiana ha piazzato altri due ginnasti tra i primi dieci della classifica individuale.

Riccardo Ruggeri ha concluso al quinto posto con 75.300 punti, mentre Ivan Rigon si è classificato nono con 73.800, a pari merito con lo svizzero Michael Buckley.

Leonardo Pulito ha terminato in quattordicesima posizione con 72.950 punti. Giacomo Capuzzo ha ottenuto il sedicesimo posto con 72.500, mentre Paolo Giglio ha chiuso ventunesimo con 70.350.

Costa: “Indicazioni utili per gli Europei”

Al termine della competizione, il Responsabile delle Nazionali Giovanili Nicola Costa ha tracciato un bilancio positivo della prova azzurra, tenendo conto anche del lavoro svolto nelle settimane precedenti.

«Considerando che i ragazzi arrivano da un paio di settimane di carico è andata abbastanza bene», ha spiegato Costa.

Il responsabile tecnico ha evidenziato le difficoltà incontrate soltanto in alcune fasi della gara: «A parte nelle rotazioni a cavallo e parallele, il resto è filato abbastanza liscio».

L’appuntamento in Germania è servito anche per valutare i ginnasti in vista della rassegna continentale.

«L’incontro è stato molto utile per raccogliere le ultime indicazioni per la definizione della squadra che prenderà parte agli Europei di categoria a Zagabria. Ci sono ancora tre settimane di lavoro per limare le routine degli esercizi e raggiungere lo stato di forma ottimale».

Prima della partenza per la Croazia, la Nazionale si ritroverà a Milano per un ultimo periodo di preparazione collegiale.

«Prima della partenza per la Croazia saremo a Milano in raduno collegiale per aggiustare gli ultimi dettagli», ha concluso Costa.

La Gran Bretagna precede la Germania

La Gran Bretagna ha costruito il proprio successo grazie soprattutto alle prestazioni di George Atkins, secondo nel concorso generale, Evan McPhillips, sesto, e Uzair Chowdhury, settimo.

La Germania ha risposto con il quarto posto di Davyd Alshanov, l’undicesimo di Nikita Prohorov e il dodicesimo di Andrei Mihai, fermandosi ad appena 0.400 punti dalla formazione britannica.

Per l’Italia, il terzo posto della squadra e il bronzo individuale di Mazzola rappresentano segnali incoraggianti a tre settimane dagli Europei giovanili di Zagabria.

Classifica a squadre

Gran Bretagna – 306.650 Germania – 303.650 Italia – 303.250 Svizzera – 298.450 Francia – 292.400

Gli italiani nel concorso generale