VNL 2026, Italia di bronzo: le azzurre battono la Cina 3-1 a Macao

Pronta reazione della squadra di Julio Velasco dopo la sconfitta al tie-break contro il Brasile. La Nazionale chiude al terzo posto grazie al successo per 25-16, 23-25, 25-22, 25-13.

L’Italia sale sul terzo gradino del podio della Volleyball Nations League femminile 2026. A Macao, nella finale per il bronzo, le azzurre di Julio Velasco hanno superato la Cina per 3-1 con i parziali di 25-16, 23-25, 25-22 e 25-13.

A meno di ventiquattro ore dalla sconfitta al tie-break contro il Brasile in semifinale, la Nazionale ha fornito una risposta immediata sul piano tecnico e caratteriale, imponendosi sulle padrone di casa all’East Asian Games di Macao.

Capitan Anna Danesi e compagne hanno così conquistato il primo bronzo dell’Italia nella storia della Volleyball Nations League. Le azzurre rientreranno in Italia martedì 28 luglio con un volo diretto da Hong Kong a Milano. Dopo alcuni giorni di riposo, inizierà la preparazione in vista degli Europei.

Velasco conferma il sestetto

Per l’ultimo impegno della VNL 2026, Julio Velasco ha confermato la formazione schierata a Hong Kong e nelle partite contro Olanda e Brasile a Macao.

Alessia Orro ha iniziato in palleggio con Ekaterina Antropova opposta. Myriam Sylla e Stella Nervini sono state schierate in banda, Anna Danesi e Sarah Fahr al centro, con Eleonora Fersino nel ruolo di libero.

La Cina ha risposto con Xie in regia, Gong opposta, Tang e Zhuang schiacciatrici, Wang Y. e Wang A. centrali e Wang M. libero.

Italia dominante nel primo set

Le azzurre hanno cominciato la partita con grande intensità. Antropova e Nervini hanno subito trascinato l’Italia sull’8-2, costringendo il tecnico cinese Zhao a chiamare un time-out e a sostituire Zhuang con Li.

Gli accorgimenti della panchina asiatica non hanno modificato l’andamento del parziale. Antropova e Sylla hanno continuato a spingere, ampliando il vantaggio fino al 12-3.

La Cina ha provato a reagire con qualche giocata individuale, ma Danesi e compagne hanno mantenuto saldamente il controllo, chiudendo il primo set sul 25-16.

La Cina pareggia i conti

Il secondo parziale è stato decisamente più equilibrato. Antropova ha aperto le marcature, mentre Zhuang e Wang Y. hanno replicato per la formazione di casa.

Nervini, Sylla e Orro hanno tenuto l’Italia in partita, ma Dong e una brillante Zhuang al servizio hanno propiziato un break di 5-0, consentendo alla Cina di portarsi dal 13-12 al 17-13.

Velasco ha inserito Loveth Omoruyi al posto di Sylla e la schiacciatrice ha trovato subito il punto del 15-18. Le azzurre hanno tentato la rimonta, ma alcune difficoltà in ricezione e qualche errore di troppo in attacco hanno permesso alla Cina di aggiudicarsi il set per 25-23.

Nervini e Antropova firmano il nuovo vantaggio

Nel terzo set Velasco ha dato spazio a Linda Nwakalor Meli al centro, confermando Omoruyi in banda. La Cina è partita meglio, portandosi sull’1-4 e poi sul 4-7, con Antropova principale riferimento offensivo dell’Italia.

Le azzurre hanno reagito con un parziale di 3-0 firmato da Antropova e Fahr, ristabilendo la parità sul 7-7. Nel momento più delicato, Fahr, Meli, Antropova e Nervini hanno permesso alla Nazionale di passare avanti sul 14-12.

Nervini ha risolto alcuni degli scambi più combattuti e ha portato l’Italia sul 17-13. La Cina ha risposto con quattro punti consecutivi, raggiungendo il 17-17.

Fahr, Antropova e Omoruyi hanno però prodotto un nuovo allungo fino al 21-19. Nervini e un errore di Zhuang hanno poi consegnato alle azzurre il 25-22 e il vantaggio di due set a uno.

Il quarto set è senza storia

L’Italia ha ripreso a spingere fin dall’inizio del quarto parziale. Un block-out di Antropova, un muro di Meli e un primo tempo fuori di Wang Y. hanno prodotto l’immediato 3-0.

Gong ha provato a tenere in corsa la Cina con due giocate di qualità, ma Fahr, Orro e Antropova hanno indirizzato definitivamente il set. Il turno al servizio dell’opposta azzurra e un altro punto al centro di Fahr hanno portato l’Italia sul 10-3.

Omoruyi, Meli e Antropova non hanno più rallentato. Le azzurre hanno dominato la parte conclusiva, chiudendo il parziale sul 25-13 e festeggiando il bronzo nella VNL 2026.

Il risultato di Italia-Cina

Italia-Cina 3-1

Parziali: 25-16, 23-25, 25-22, 25-13.

La Nazionale conclude così il proprio percorso a Macao con una vittoria netta e una medaglia conquistata attraverso una pronta reazione dopo il primo vero passo falso vissuto dal gruppo negli ultimi due anni.