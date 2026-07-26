Atletica Italiana TV, Battocletti punta alla doppietta agli Assoluti: stasera la finale dei 1500

Dopo il successo nei 5000 metri, la campionessa azzurra torna in pista alle 21.20 allo stadio Ridolfi di Firenze. Gara in diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
Seconda e ultima giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica leggera, in corso allo stadio Ridolfi di Firenze. Tra le protagoniste più attese del programma di oggi, domenica 26 luglio, ci sarà Nadia Battocletti, impegnata alle ore 21.20 nella finale dei 1500 metri femminili.
L’azzurra proverà a completare una prestigiosa doppietta dopo aver conquistato ieri il titolo italiano dei 5000 metri.
La gara sarà trasmessa in diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, oltre che su Rai Sport HD e RaiPlay.
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Battocletti campionessa italiana nei 5000 metri
Nadia Battocletti ha già lasciato il segno nella prima giornata degli Assoluti, imponendosi nella finale dei 5000 metri con il tempo di 15:12.65.
Alle sue spalle si sono classificate Micol Majori, seconda in 15:20.81, e Chiara Munaretto, terza con 15:51.38.
La medaglia d’argento olimpica e mondiale tornerà quindi in pista questa sera con l’obiettivo di conquistare un secondo titolo nazionale nello stesso fine settimana.
Sedici atlete nella finale dei 1500
La prova dei 1500 metri femminili assegnerà direttamente le medaglie, senza turni preliminari. Saranno sedici le atlete al via della finale.
Battocletti si presenta con il miglior tempo stagionale tra le partecipanti, pari a 4:03.59. Il suo primato personale è invece di 3:58.15, secondo miglior riferimento tra le iscritte alla gara.
I numeri la indicano come la principale favorita, anche se la gestione delle energie dopo la finale dei 5000 rappresenterà uno degli aspetti più interessanti della prova.
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Quando gareggia Nadia Battocletti
Domenica 26 luglio
Ore 21.20 – Finale dei 1500 metri femminili con Nadia Battocletti
Dove vedere la finale in tv e streaming
La finale dei 1500 metri femminili sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport HD.
La gara sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e su Atletica Italiana TV, il canale dedicato all’atletica della piattaforma OTT Sportface TV.
Diretta tv: Rai Sport HD
Diretta streaming: RaiPlay e Atletica Italiana TV
Dopo l’oro nei 5000, Battocletti proverà così a chiudere gli Assoluti di Firenze con un’altra vittoria e con nuove indicazioni positive in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.