Tiro a Volo TV, Coppa del Mondo a Hangzhou: Fabbrizi sfiora la perfezione nel Trap, finali live lunedì

Dopo i primi 75 piattelli Massimo Fabbrizzi è sesto tra gli uomini, mentre Erica Sessa occupa l’ottava posizione nella gara femminile. Le fasi decisive della tappa cinese in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

La Coppa del Mondo ISSF di Hangzhou entra nel vivo con le gare di Trap e una buona partenza della squadra italiana. Dopo i primi 75 piattelli di qualificazione, Massimo Fabbrizi è a un solo errore dalla vetta nella prova maschile, mentre Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis restano immediatamente alle sue spalle.

Indicazioni positive anche dalla competizione femminile, con Erica Sessa e Martina Grioni ancora pienamente coinvolte nella corsa verso la finale. Più complicato, invece, l’avvio di Alessia Iezzi.

Le fasi decisive saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Lunedì 27 luglio sono previste le finali individuali femminile e maschile, mentre martedì 28 luglio sarà la volta del Mixed Team.

Fabbrizi secondo con un solo errore

Il miglior punteggio della giornata nella gara maschile è stato realizzato da Kun-Pi Yang. Il tiratore di Taipei ha completato le prime tre serie senza commettere errori, portandosi da solo al comando della classifica provvisoria con 75/75.

Subito dietro figura Massimo Fabbrizi. Il portacolori dei Carabinieri, originario di Monteprandone, ha mancato un solo piattello e ha concluso la prima parte della qualificazione con 74/75.

Lo stesso punteggio è stato ottenuto dal qatarino Angelo Scalzone, dal cinese Ying Qi e dall’indiano Bhowneesh Mendiratta.

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Pellielo e De Filippis restano in scia

Buona partenza anche per Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis, entrambi a quota 73/75.

Pellielo, atleta delle Fiamme Azzurre di Vercelli, e De Filippis, portacolori delle Fiamme Oro di Taranto, sono distanti soltanto due piattelli dalla vetta e uno dal gruppo occupato da Fabbrizi.

Gli ultimi 50 piattelli di qualificazione saranno quindi decisivi per definire gli otto tiratori ammessi alla finale.

Sessa tra le migliori nel Trap femminile

La classifica provvisoria femminile è guidata dalla francese Carole Cormenier e dalla statunitense Aeriel Alesse Skinner, entrambe con il punteggio di 73/75.

A un solo piattello di distanza si trova Erica Sessa. L’atleta delle Fiamme Oro, originaria di Cava de’ Tirreni, ha chiuso la prima giornata con 72/75 ed è inserita in un gruppo composto da quattro tiratrici.

L’azzurra si presenterà così alle ultime due serie in piena corsa per uno degli otto posti disponibili nella finale.

Grioni a quota 71, Iezzi deve rimontare

Resta nel gruppo di testa anche Martina Grioni. La tiratrice dei Carabinieri di Garlasco ha totalizzato 71/75 e proverà a recuperare terreno nei successivi 50 piattelli.

Più difficile la situazione di Alessia Iezzi. L’atleta dei Carabinieri di Manoppello ripartirà dal punteggio di 68/75 e sarà chiamata a una prova di alto livello per tentare di risalire la classifica.

Lunedì le finali individuali live su Tiro a Volo TV

La gara proseguirà lunedì 27 luglio con altri 50 piattelli di qualificazione. Al termine delle due serie, i migliori otto tiratori delle classifiche maschile e femminile accederanno alle rispettive finali.

La finale del Trap femminile è programmata alle ore 10.15 italiane. Alle 11.45 toccherà invece agli uomini.

Entrambe saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Martedì spazio al Mixed Team

La tappa cinese continuerà martedì 28 luglio con la gara di Trap Mixed Team.

La finale è prevista alle ore 10.15 italiane e sarà anch’essa visibile in diretta su Tiro a Volo TV. A seguire si terrà la cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo di Hangzhou.

La squadra italiana di Trap

Uomini

Mauro De Filippis – Fiamme Oro, Taranto

Massimo Fabbrizi – Carabinieri, Monteprandone

Giovanni Pellielo – Fiamme Azzurre, Vercelli

Donne

Alessia Iezzi – Carabinieri, Manoppello

Erica Sessa – Fiamme Oro, Cava de’ Tirreni

Martina Grioni – Carabinieri, Garlasco

Tecnico federale

Fabrizio Satolli

Il programma su Tiro a Volo TV

Lunedì 27 luglio

Gara di Trap maschile e femminile – ultimi 50 piattelli di qualificazione

Ore 10.15 – Finale Trap femminile, diretta su Tiro a Volo TV

Ore 11.45 – Finale Trap maschile, diretta su Tiro a Volo TV

Martedì 28 luglio

Gara di Trap Mixed Team

Ore 10.15 – Finale Mixed Team Trap, diretta su Tiro a Volo TV

A seguire – Cerimonia di chiusura