Curling, il Team Spiller vince il Challenge maschile e conquista il pass per gli Europei

Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Cesare Spiller rappresenteranno l’Italia a Ostrava dal 27 ottobre al 1° novembre. Decisiva la rimonta in finale sul Team Retornaz, chiusa con il 6-4 nella quinta sfida.

Sarà il Team Spiller – Trentino Curling Cembra a rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Europei di curling, in programma a Ostrava, in Repubblica Ceca, dal 27 ottobre al 1° novembre. Il quartetto composto da Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Cesare Spiller ha conquistato il Challenge Maschile disputato al Palacurling di Cembra, superando nella serie decisiva il Curling Südtirol AM – Team Retornaz.

Un successo arrivato al termine di una finale combattuta e caratterizzata da una grande rimonta. Dopo essere andato sotto 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite, il Team Spiller ha infatti ribaltato il confronto fino al 6-4 conclusivo nella quinta sfida, risultato che vale la maglia azzurra per la rassegna continentale.

Team Spiller perfetto nel round robin

Il quartetto trentino aveva chiuso il round robin a punteggio pieno, vincendo tutte e quattro le partite disputate. Il Team Spiller si era imposto per 3-2 e 6-2 contro il Team Dolomiti Zisa Cortinabanca e per 7-2 e 6-3 contro il Team Retornaz, conquistando così il primo posto.

Il Team Retornaz aveva invece ottenuto la seconda posizione grazie ai successi per 9-2 e 6-4 sul Team Dolomiti Zisa Cortinabanca, guadagnandosi l’accesso alla finale.

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La rimonta nella serie decisiva contro Retornaz

L’ultimo atto era cominciato nel modo migliore per il Team Retornaz, capace di aggiudicarsi lunedì le prime due partite con i punteggi di 6-2 e 6-5. Sul 2-0 nella serie, la qualificazione agli Europei sembrava ormai a un passo.

La risposta del Team Spiller è però arrivata martedì. Il quartetto di Cembra ha prima accorciato le distanze vincendo 7-3, poi ha completato l’aggancio imponendosi 5-3 nel quarto match e portando così la serie sul 2-2.

La qualificazione si è decisa quindi nella quinta e ultima sfida. Il Team Spiller ha completato la rimonta battendo Retornaz per 6-4 al settimo end, conquistando il Challenge Maschile e il diritto di rappresentare l’Italia agli Europei.

Challenge femminile ancora in corso

Prosegue intanto il Challenge femminile, arrivato alla seconda giornata di gare. In palio c’è un altro posto per gli Europei di Ostrava.

A contenderselo sono il Team Dolomiti Almaviva – Team Lacedelli, formato da Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto e Rachele Scalesse; il Team DARE+ – Team Constantini, con Stefania Constantini, Angela Romei, Lucrezia Grande e Allegra Grande; e il Curling Südtirol AF – Team Mariani, composto da Rebecca Mariani, Camilla Gilberti, Giada Zambelli e Letizia Carlisano.