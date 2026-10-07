F1, Ferrari verso Singapore: debutta la Sprint a Marina Bay, Vasseur: «Dovremo massimizzare ogni sessione»

Hamilton e Leclerc tornano in pista dopo l’ultimo Gran Premio. A Singapore una sola sessione di prove libere prima della Sprint Qualifying: «Una delle gare più impegnative dell’anno».

La Ferrari si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più impegnativi della stagione di Formula 1: il Gran Premio di Singapore. Dopo l’ultimo weekend di gara, chiuso con Lewis Hamilton sul podio e Charles Leclerc al quarto posto, la Scuderia sarà nuovamente in pista sul circuito cittadino di Marina Bay.

Il fine settimana presenterà inoltre una novità assoluta: per la prima volta Singapore ospiterà il formato Sprint, con un programma che ridurrà al minimo il tempo a disposizione delle squadre per preparare vetture e piloti.

Singapore, una sola sessione di prove libere prima della Sprint

Il venerdì prevede infatti una sola sessione di prove libere, in programma nel pomeriggio, prima delle qualifiche Sprint poche ore più tardi.

Una situazione particolarmente delicata su un tracciato cittadino come quello di Marina Bay, dove i piloti devono costruire progressivamente la propria fiducia tra i muretti e le squadre sono chiamate a trovare rapidamente il miglior compromesso nell’assetto.

Sabato sarà poi il momento della Sprint sulla distanza di 21 giri, seguita in serata dalle qualifiche che determineranno la griglia di partenza del Gran Premio di domenica.

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Vasseur: «A Singapore una sfida aggiuntiva»

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha sottolineato le difficoltà supplementari legate al particolare formato del weekend.

«L’ultimo weekend Sprint della stagione presenta una sfida aggiuntiva, proprio perché si corre a Singapore, un circuito sul quale i piloti generalmente desiderano percorrere quanti più giri possibile per acquisire fiducia», ha spiegato.

Con distacchi molto contenuti tra le squadre, per la Ferrari sarà fondamentale sfruttare al massimo ogni opportunità: «I distacchi tra le squadre sono molto ridotti e dobbiamo assicurarci di massimizzare ogni sessione, in particolare l’unica di prove libere, per mettere i piloti nelle migliori condizioni possibili con la vettura».

Vasseur ha infine evidenziato anche le difficoltà fisiche e organizzative dell’appuntamento di Marina Bay: «Singapore è una delle gare più impegnative dell’anno per tutti i membri del team, e lo è ancora di più quest’anno arrivando al termine di una tripletta. Faremo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile».