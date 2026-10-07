Europei ciclismo 2026, Alvarez fa doppietta tra gli Under 23: Milesi quinto nella cronometro

Lo spagnolo, già campione nella prova in linea, conquista anche l’oro contro il tempo precedendo Van Kerckhove e Haugland. Roberto Capello chiude nono. Nella gara femminile Under 23 successo dell’olandese Nienke Vinke.

Héctor Álvarez concede il bis agli Europei di ciclismo 2026 di Ljubljana. Dopo aver conquistato venerdì il titolo nella prova in linea Under 23, lo spagnolo si prende anche la cronometro, completando i 22,1 chilometri del percorso in 28’44″70, alla media di 46,148 km/h. Per l’Italia arrivano il quinto posto di Nicolas Milesi e il nono di Roberto Capello.

Prosegue così l’ottima giornata della Spagna, già protagonista nelle due cronometro Juniores con i successi di Alejandra Neira e Benjamin Noval. Tra gli Under 23 uomini, Álvarez ha costruito il proprio successo soprattutto nella prima parte della prova e in salita, resistendo poi al ritorno del belga Matisse Van Kerckhove.

Alvarez precede Van Kerckhove di appena tre secondi

Il margine finale è stato minimo. Van Kerckhove ha chiuso ad appena 3″07 dal nuovo campione europeo, dopo aver provato fino all’ultimo a ribaltare il risultato con un forcing nel tratto conclusivo.

La medaglia di bronzo è andata al norvegese Kasper Haugland, terzo a 19″10. Alle sue spalle l’olandese Ryan Gal, campione del mondo della specialità, ha terminato a 20″62, precedendo di poco Nicolas Milesi.

L’azzurro, vicecampione del mondo, ha accusato soprattutto una prima parte di gara meno brillante e si è dovuto accontentare del quinto posto a 24″40 da Álvarez. Buona prova anche per l’altro italiano in gara, Roberto Capello, nono a 1’06″48.

Per Álvarez arriva dunque la seconda medaglia d’oro personale di questi Europei, dopo quella ottenuta pochi giorni fa nella gara in linea.

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Europei ciclismo 2026, Vinke vince la cronometro Under 23 femminile

Nella prova femminile Under 23 il successo è andato invece all’olandese Nienke Vinke. Dopo l’argento conquistato nella gara in linea, l’atleta dei Paesi Bassi ha fermato il cronometro sul tempo di 32’36″93.

Seconda posizione per la connazionale Megan Arens, staccata di 36 secondi, mentre il bronzo è andato a Viktoria Chladonova, arrivata a 42 secondi dalla vincitrice.

Europei 2026, la classifica della cronometro maschile Under 23

1. Héctor Álvarez (Spagna) 28’44″70

2. Matisse Van Kerckhove (Belgio) +3″07

3. Kasper Haugland (Norvegia) +19″10

4. Ryan Gal (Paesi Bassi) +20″62

5. Nicolas Milesi (Italia) +24″40

6. Kristian Egholm (Danimarca) +41″86

7. Jonas Kind Høydahl (Norvegia) +48″00

8. Bogdan Zabelinskiy (Cipro) +58″93

9. Roberto Capello (Italia) +1’06″48

10. Aldo Taillieu (Belgio) +1’11″48

11. Louis Leidert (Germania) +1’23″75

12. Jaka Marolt (Slovenia) +1’28″33

13. Ben Wiggins (Gran Bretagna) +1’28″94

14. Paul Fietzke (Germania) +1’29″15

15. Eñaut Urcaregui Sanz (Spagna) +1’38″19

16. Simon Wirz (Svizzera) +1’55″09

17. Jan Jackowiak (Polonia) +2’03″70

18. Dawid Lewandowski (Polonia) +2’12″24

19. Valentin Poschacher (Austria) +2’14″29

20. Michiel Mouris (Paesi Bassi) +2’29″99

21. Ferhat Emisci (Turchia) +2’30″42

22. Davíð Jónsson (Islanda) +2’34″08

23. Maksim Mishankov (AIN) +2’44″85

24. Pavel Šumpík (Repubblica Ceca) +3’01″21

25. Mikita Babovich (Bielorussia) +3’02″86

26. Nicholas Van der Merwe (Bulgaria) +3’23″24

27. Miko Pirinen (Finlandia) +3’34″11

28. Danylo Kozoriz (Ucraina) +3’37″74

29. Mads Landbo (Danimarca) +3’43″86

30. Rastko Nikačević (Serbia) +3’51″11

31. Pavlo Antonenko (Ucraina) +4’06″91

32. Radostin Zlatev (Bulgaria) +4’18″25

33. Olivers Jēkabs Skrapcis (Lettonia) +4’21″88

34. Ilia Novicov (Moldavia) +5’17″53

35. Arda Tekirdag (Turchia) +6’44″54

36. Kenan Hadžić (Bosnia-Erzegovina) +8’04″28

37. Visar Nuhaj (Kosovo) +8’26″72