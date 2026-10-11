Coppa del Mondo tiro a segno, Monna sul podio al Cairo: bronzo nella pistola 10 metri

L’azzurro domina la prima parte della finale dopo aver chiuso le qualificazioni con il miglior punteggio, poi cala nel finale e termina terzo con 219,8. Vittoria all’indiano Udhayveer Sidhu.

Paolo Monna conquista un altro podio in Coppa del Mondo di tiro a segno. Nella tappa del Cairo, in Egitto, l’azzurro ha chiuso al terzo posto nella pistola ad aria compressa 10 metri maschile, al termine di una finale che lo aveva visto a lungo in testa.

Monna si era qualificato all’atto conclusivo con il miglior punteggio e aveva iniziato la finale in maniera molto convincente, costruendo nei primi dodici tiri un margine di almeno quattro punti sugli avversari.

Monna terzo con 219,8

Nella seconda parte della gara il rendimento dell’azzurro è però calato e il vantaggio accumulato si è progressivamente ridotto.

Monna è uscito di scena a due colpi dalla conclusione con il punteggio di 219,8, conquistando comunque una preziosa medaglia di bronzo.

Sidhu vince davanti a Reitz

La vittoria è andata all’indiano Udhayveer Sidhu, che ha chiuso con 240,6, precedendo di appena cinque decimi il tedesco Christian Reitz, secondo con 240,1.

Quarta posizione per il greco Georgios Gampierakis con 198,7, davanti al lettone Emils Vasermanis, al ceco Pavel Schejbal e ai turchi Yusuf Dikec e Bugra Selimzade.

La classifica della finale

1. Udhayveer Sidhu (India) 240,6

2. Christian Reitz (Germania) 240,1

3. Paolo Monna (Italia) 219,8

4. Georgios Gampierakis (Grecia) 198,7

5. Emils Vasermanis (Lettonia) 177,6

6. Pavel Schejbal (Repubblica Ceca) 157,8

7. Yusuf Dikec (Turchia) 138,0

8. Bugra Selimzade (Turchia) 116,3

Gli altri azzurri

Si sono fermati prima della finale gli altri italiani impegnati in gara. Federico Nilo Maldini ha chiuso al 16° posto con 579/600 e 21 mouche, mentre Gabriele Aldo Villani ha terminato 30° con 574/600 e 16 mouche.

Francesco Rutigliani e Matteo Mastrovalerio hanno invece gareggiato soltanto ai fini del ranking, chiudendo rispettivamente al 34° posto con 573/600 e 17 mouche e al 44° con 570/600 e 13 mouche.