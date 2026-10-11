Europei paralimpici, sabato d’oro per l’Italia: Lambertini, Mogos e Rigo campioni a Cardiff

Ieri sei medaglie azzurre in poche ore: tre ori, un argento e due bronzi. L’Italia sale a 14 podi complessivi e guida il medagliere. Oggi l’ultima giornata con le prove a squadre di sciabola.

Sei medaglie in poche ore e primo posto nel medagliere. È stato un sabato straordinario per l’Italia ai Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026. Nella giornata di ieri, 10 ottobre, gli azzurri hanno conquistato tre ori, un argento e due bronzi, portando il bottino complessivo a 14 podi: sei ori, due argenti e sei bronzi.

I tre titoli continentali sono arrivati con Emanuele Lambertini nel fioretto maschile categoria A, Andreea Mogos nella sciabola femminile B e Leonardo Rigo nel fioretto maschile C. A completare la giornata l’argento di Michele Massa nel fioretto B e i bronzi di Mattia Galvagno nel fioretto A e Sofia Brunati nella sciabola B.

Lambertini conquista il primo titolo europeo individuale

Il successo di Emanuele Lambertini è arrivato al termine di un percorso di grande spessore. Ammesso direttamente agli ottavi per diritto di ranking, l’emiliano delle Fiamme Oro ha battuto 15-6 l’ucraino Demchuk e 15-4 il tedesco Haupt.

In semifinale ha rimontato il turco Hakan Akkaya imponendosi 15-13, prima di affrontare nell’ultimo atto l’ungherese Richard Osvath. Dopo un avvio complicato e tre match point non sfruttati, Lambertini ha chiuso l’assalto sul 15-14, conquistando il suo primo oro europeo individuale dopo il titolo mondiale ottenuto nel 2023 a Terni.

Nella stessa gara è salito sul podio anche Mattia Galvagno. Il livornese ha superato 15-4 il polacco Balsam, poi 15-6 Luca Platania Parisi nel derby degli ottavi e 15-1 il francese Tokatlian nei quarti. In semifinale si è arreso 15-8 a Osvath, conquistando comunque la prima medaglia europea della carriera. Platania Parisi ha chiuso al nono posto.

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Mogos fa doppietta: oro anche nella sciabola

Secondo titolo individuale a Cardiff per Andreea Mogos. Dopo l’oro nel fioretto, l’azzurra si è laureata campionessa d’Europa anche nella sciabola femminile categoria B.

Mogos ha dominato i primi assalti, battendo 15-2 l’ungherese Csarnai e 15-3 l’ucraina Doloh. Più combattuta la semifinale contro Fedota Isaieva, vinta 15-14. In finale la torinese delle Fiamme Oro ha poi superato nettamente la georgiana Irma Khetsuriani per 15-7.

Nella stessa prova è arrivato anche il bronzo di Sofia Brunati, alla prima medaglia in un Europeo. Dopo un percorso netto nella fase a gironi, l’azzurra ha battuto 15-5 l’ucraina Pozniak e 15-12 la polacca Strawinska, prima di perdere 15-14 in semifinale contro Khetsuriani.

Julia Markowska, reduce dal bronzo nella spada, ha invece chiuso al sesto posto dopo aver superato 15-11 la polacca Pacek ed essere stata fermata nei quarti da Fedota Isaieva.

Rigo campione europeo nel fioretto C

La terza medaglia d’oro italiana della giornata porta la firma di Leonardo Rigo nel fioretto maschile categoria C. Il modenese, già bronzo nella spada, ha raggiunto la zona medaglie dopo una fase a gironi senza sconfitte.

In semifinale ha battuto 15-4 l’israeliano Kanstantsin Kavaliou, mentre nella finale contro l’ucraino Serhii Shavkun si è imposto con il punteggio di 15-8, conquistando il titolo europeo.

Massa d’argento nel fioretto B

È arrivato invece un argento per Michele Massa nel fioretto maschile categoria B. Il marchigiano delle Fiamme Gialle ha esordito con un netto 15-0 sul greco Souliotis e nei quarti ha vinto 15-8 il derby con Gianmarco Paolucci.

In semifinale Massa ha superato 15-11 l’ucraino Anton Datsko, guadagnandosi la sfida per l’oro contro il britannico Dimitri Coutya. L’azzurro è rimasto in partita per oltre metà assalto, prima dell’allungo decisivo del padrone di casa, vincitore per 15-9.

Paolucci ha terminato al settimo posto, mentre nella sciabola femminile categoria A Loredana Trigilia ha chiuso decima.

Italia prima nel medagliere, oggi l’ultima giornata

Con le sei medaglie conquistate ieri, l’Italia arriva alla giornata conclusiva degli Europei di Cardiff con 14 podi complessivi: sei ori, due argenti e sei bronzi, numeri che valgono il primo posto nel medagliere.

Oggi, domenica 11 ottobre, il programma si chiude con le gare a squadre di sciabola. Nella prova femminile l’Italia sarà rappresentata da Loredana Trigilia, Andreea Mogos e Julia Markowska, mentre nel torneo maschile il quartetto azzurro sarà composto da Edoardo Giordan, Mattia Galvagno, Amelio Castro e Andrea Jacquier. La gara maschile è in programma alle 13.30.

Le competizioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di World Abilitysport.

Il medagliere azzurro a Cardiff

Ori: Mixed Team di fioretto; Andreea Mogos nel fioretto B; Edoardo Giordan nella sciabola A; Emanuele Lambertini nel fioretto A; Andreea Mogos nella sciabola B; Leonardo Rigo nel fioretto C.

Argenti: Amelio Castro nella spada B; Michele Massa nel fioretto B.

Bronzi: Sofia Garnero nel fioretto A; Leonardo Rigo nella spada C; Julia Markowska nella spada B; Amelio Castro nella sciabola B; Mattia Galvagno nel fioretto A; Sofia Brunati nella sciabola B.