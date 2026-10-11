Europei trap, Stanco-Frasca sfiorano la finale nel Mixed Team: Italia nona allo spareggio

Nella giornata conclusiva a Malakasa la coppia azzurra chiude le qualificazioni con 143/150 ma resta fuori dalla corsa alle medaglie allo shoot-off. Rossi-Fabbrizi tredicesimi, titolo agli Atleti Neutrali Individuali.

Si è chiuso il Campionato Europeo 2026 di trap a Malakasa, in Grecia. Nell’ultima giornata dedicata al Mixed Team, l’Italia è rimasta fuori dalle finali, con Silvana Maria Stanco ed Erminio Frasca che hanno sfiorato l’accesso alla corsa per le medaglie fermandosi soltanto allo spareggio.

La coppia azzurra ha terminato le qualificazioni con 143/150, punteggio che l’ha costretta a uno shoot-off insieme ad altre sei formazioni per l’ultimo posto disponibile in finale.

Stanco-Frasca noni dopo lo spareggio

Stanco e Frasca hanno chiuso lo spareggio con +1, risultato che non è bastato per proseguire la gara. Per loro è arrivato così il nono posto assoluto.

La seconda coppia italiana, formata da Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi, ha invece concluso al 13° posto con 141/150.

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Il titolo agli Atleti Neutrali Individuali

Il titolo europeo Senior è stato conquistato dagli Atleti Neutrali Individuali Daria Semianova e Ramir Nikolaev, che dopo il 144/150 (+4) delle qualificazioni hanno chiuso la finale con 36/40, facendo segnare anche il nuovo record del mondo.

Secondo posto per la Slovacchia di Zuzana Rehak-Stefecekova ed Erik Varga, con 144/150 (+3) e 33/40, mentre il bronzo è andato alla Repubblica Ceca di Zina Hrdlickova e Jiri Liptak, con 148/150 nelle qualificazioni e 24/30 nella fase finale.

Gli Junior già fuori dalla corsa alle medaglie

Niente finale anche per le due coppie italiane Junior. Valentina Archetti e Luca Gerri hanno chiuso al settimo posto con 138/150, mentre Maria Iovinella e Francesco Tanfoglio si sono fermati in nona posizione con 137/150.

Conti: «La squadra ha dato tutto»

Al termine delle gare di sabato, il direttore tecnico Marco Conti ha tracciato il bilancio della giornata conclusiva.

«Come ho detto ieri, questo Europeo è stato lungo, troppo, ed impegnativo. Oggi tutte le coppie in gara hanno utilizzato tutte le energie residue che, purtroppo, non sono state sufficienti per arrivare a giocarsi le medaglie», ha spiegato.

«Ringrazio tutta la Squadra per non essersi risparmiata e per aver dato tutto quello che aveva», ha concluso Conti.

Con il Mixed Team è calato così il sipario sugli Europei 2026 di trap per la squadra italiana.