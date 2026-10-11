Mondiali judo, Italia fuori al primo turno nella gara a squadre: Georgia vince 4-1

Gli azzurri salutano subito il torneo a squadre di Baku contro i campioni in carica. L’unico successo italiano è di Irene Pedrotti nei -70 kg. Finale tra Giappone e Russia.

Si chiude al primo turno il cammino dell’Italia nella gara a squadre dei Campionati Mondiali di judo 2026, ospitati alla National Gymnastics Arena di Baku. Gli azzurri sono stati eliminati all’esordio dalla Georgia, detentrice del titolo, con il punteggio di 4-1.

Il sorteggio aveva riservato subito un avversario di altissimo livello alla formazione italiana, che arrivava all’appuntamento dopo il bronzo e il quinto posto ottenuti nelle ultime due edizioni iridate.

Georgia subito avanti 3-0

La sfida ha preso immediatamente una direzione favorevole ai georgiani. Nei +90 kg Irakli Demetrashvili ha superato Kwadjo Anani, mentre nei -57 kg Eteri Liparteliani ha battuto Giulia Carnà.

Il terzo punto della Georgia è arrivato nei -73 kg, dove Giorgi Loladze ha avuto la meglio su Antonio Esposito.

Pedrotti accorcia, poi Maisuradze chiude i conti

A tenere aperta per qualche istante la sfida è stata Irene Pedrotti, vincente nei -70 kg contro Nino Gulbani. Il successo dell’azzurra ha portato il punteggio sul 3-1.

La Georgia ha però chiuso definitivamente il confronto nel match successivo: nei -90 kg Luka Maisuradze ha battuto Kenny Komi Bedel, fissando il risultato finale sul 4-1.

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Giappone e Russia si giocano il titolo

Il resto del tabellone ha riservato alcune sorprese. A contendersi il titolo mondiale nella finale della gara a squadre saranno Giappone e Russia.