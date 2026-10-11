F1, Ferrari all’assalto di Verstappen a Singapore. Antonelli vede il Mondiale: Russell ora è a -89

Tutto pronto a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore 2026, con Ferrari e Kimi Antonelli tra i grandi protagonisti annunciati. La gara scatterà oggi alle 14.00 italiane e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streamigin su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà invece proposta in differita in chiaro alle 16.55. Davanti partirà Max Verstappen, ma immediatamente alle sue spalle ci saranno Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente secondo e terzo. Antonelli scatterà invece dalla quarta posizione, con l’opportunità di compiere un altro passo importante verso il primo titolo mondiale della carriera.

Ferrari sogna il colpo grosso a Marina Bay

Le qualifiche hanno restituito una Ferrari estremamente competitiva. Leclerc ha mancato la pole per appena 54 millesimi, mente Hamilton, dopo aver comandato Q1 e Q2, si è dovuto accontentare della terza posizione. I due piloti del Cavallino potranno quindi mettere immediatamente pressione a Verstappen su un circuito dove la posizione in pista è fondamenta e i sorpassi tutt’altro che semplici.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Dopo il secondo e il terzo posto ottenuti anche nella Sprint, Singapore rappresenta una concreta occasione per tornare a lottare per la vittoria.

Antonelli a +89 su Russell: oggi può piazzare un’altra spallata

La situazione Mondiale sorride sempre più a Kimi Antonelli. Dopo Sepang il vantaggio su George Russell era salito a 84 punti: il quarto posto nella Sprint e il ritiro del compagno lo hanno portato a +89. Oggi l’italiano ha un’occasione enorme, anche perché Russell dovrà partire dal fondo dello schieramento. Se Antonelli vincesse a Russell non raccogliesse punti, il margine salirebbe addirittura a 114 lunghezze; con un secondo posto arriverebbe a 107, con un terzo a 104.

Non può ancora laurearsi matematicamente campione del mondo oggi, ma un’altra chiusa davanti a Russell avvicinerebbe sensibilmente il traguardo. Il Mondiale è oramai nelle mani di Antonelli: oggi l’obiettivo non è soltanto il podio, ma continuare ad accumulare margine e avvicinarsi sempre di più al titolo.