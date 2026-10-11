Parigi-Tours 2026, Trentin sogna il poker storico: Merlier e Godon gli uomini da battere

La stagione internazionale del ciclismo non è ancora finita. Oggi va in scena la 120esima edizione della Prigi-Tours, una delle classiche autunnali più longeve e affascinanti del calendario europeo. La corsa scatterà da Chartres alle 12.20 e si concluderà a Tours dopo 216,2 chilometri, con arrivo previsto intorno alle 17.00. Grande attenzione per Matteo Trentin, già vincitore nel 2015, 2017 e 2025 e oggi a caccia di un quarto successo che nessuno è ami riuscito a ottenere.

Sterrati e muri nel finale: percorso da imboscate

Il tracciato sarà tutt’altro che banale. Dopo una prima parte più scorrevole, inizieranno saliscendi e settori sterrati che renderanno la corsa sempre più elettiva. Negli ultimi 70 chilometri arriveranno le principali difficoltà, con la Cote de Cangey, la Cote de Limeray, la Cote de Bois de Chançay e la Cote de la Valle du Vau.

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Ancora più insidiose le rampe conclusive, tra cui la Cote de la Rochere. 400 metri all’11%, prima della Cote de Rochecorbon, ultima ascesa a meno di nove chilometri dal traguardo.

Trentin cerca la storia, Merlier favorito in caso di volata

Il principale rivale dell’azzurro potrebbe essere Tim Merlier, particolarmente pericoloso qualora un gruppo ristretto arrivasse compatto sul rettilineo finale. Da seguire anche Romain Gregoire e Dorian Goodon, reduce dal successo al Gran Piemonte. Per l’Italia, oltre a Trentin, ci sarà anche Alessandro Romele.

Non è prevista una diretta televisiva tradizionale, mentre dalle 15.00 la corsa sarà disponibile in streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD e DAZN. Per Trentin, però, il vero obiettivo è uno solo: entrare definitivamente nella storia della Parigi-Tours con un poker mai riuscito a nessuno.