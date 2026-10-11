Mondiali hockey pista, Italia nella storia: bronzo dopo 30 anni, Portogallo battuto 3-2

L’Italia femminile di hockey su pista ha scritto ieri una pagina storica ai Mondiali 2026, conquistando la medaglia di bronzo al termine di una finale per il terzo posto spettacolare contro il Portogallo. Le azzurre del ct Valerio Antezza si sono imposte 3-2, tornando sul podio iridato a distanza di 30 anni dall’ultima volta. Un risultato straordinario, maturato al termine di una partita giocata con personalità, lucidità e soprattutto con una straordinaria capacità di resistere nel finale.

Bertinato e Ghirardello indirizzano il match

La sfida era iniziata su ritmi alti, con entrambe le squadre aggressive e attente. L’Italia aveva trovato il vantaggio con Bertinato, prima di salvare l’1-0 grazie a una super Veronica Caretta, decisa su un tiro diretto di Costas. Poco dopo era arrivato anche il raddoppio firmato da Ghirardello, che aveva permesso alle azzurre di andare all’intervallo avanti 2-0.

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Al rientro in pista, poi, Tamiozzo aveva trovato il gol del 3-0, dando l’impressione che l’Italia potesse mettere definitivamente le mani sulla medaglia.

Assedio Portogallo, Caretta monumentale

Il Portogallo, però, non aveva mollato. Moncovio aveva prima accorciato sul 3-1 e poi, a tre minuti dalla fine, aveva segnato anche il 3-2, trasformando gli ultimi istanti in una vera battaglia. Le lusitane avevano assediato la porta azzurra, approfittando anche del cartellino blu mostrato a Tamiozzo.

Proprio in quel momento Caretta era diventata ancora una volta decisiva, neutralizzando un altro tiro diretto di Costas e difendendo il vantaggio fino alla sirena. L’Italia aveva così potuto festeggiare un bronzo atteso dal 1996, quando aveva conquistato l’argento mondiale a Sertaozinho.