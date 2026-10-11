MotoGP Indonesia, Bezzecchi trionfa a Mandalika: tripletta Aprilia e Martin torna leader

Il riminese precede Raul Fernandez e Jorge Martin nel GP di Indonesia. Marc Marquez chiude sesto dopo il successo nella Sprint e perde la leadership del Mondiale.

Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. A Mandalika arriva una tripletta Aprilia, con il pilota riminese davanti agli spagnoli Raul Fernandez e Jorge Martin.

Bezzecchi conquista così il successo precedendo Raul Fernandez, che partiva dalla pole position, mentre Jorge Martin completa il podio e si riprende la leadership della classifica piloti.

Martin torna in testa al Mondiale

Il terzo posto consente a Martin di scavalcare Marc Marquez. Il pilota Ducati, vincitore sabato nella Sprint Race, ha chiuso il Gran Premio in sesta posizione.

Davanti a lui hanno terminato il giapponese Ai Ogura, quarto con l’Aprilia TrackHouse, e lo spagnolo Pedro Acosta con la KTM, quinto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Bezzecchi: «Io e il team meritavamo un risultato così»

Grande soddisfazione per Bezzecchi al termine della gara: «Sono contentissimo, sono felice di essere tornato in cima al podio e di aver lottato con Fernandez. Io e il team meritavamo un risultato così perché abbiamo passato momenti difficili. Dedico la vittoria al team e alla mia famiglia».

Alex Marquez settimo, Di Giannantonio e Bastianini in top 10

Alex Marquez, con la Ducati Gresini, ha concluso al settimo posto. Alle sue spalle Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, Fabio Quartararo con la Yamaha ed Enea Bastianini con la KTM Tech3 hanno completato la top 10.