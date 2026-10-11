Boxe, Cavallaro sfida El Fahmi per il WBC Mediterraneo: stasera tutto in diretta su Sportface TV

Serata da non perdere per gli appassionati di pugilato. Oggi Salvatore Cavallaro salirà sul ring a Catania per affrontare il marocchino Ayoub El Fahmi nella sfida valida per il titolo WBC Mediterraneo dei pesi supermedi. Un appuntamento importante per la boxe italiana, con in palio una cintura prestigiosa e la possibilità per Cavallaro di compiere un altro passo significativo nel proprio percorso da professionista. L’evento sarà visibile in esclusiva su Italia Boxe TV, canale disponibile sulla piattaforma Sportface TV, con collegamento a partire dalla serata.

Cavallaro cerca il salto di qualità davanti al pubblico di casa

Per Cavallaro si tratta di un’occasione particolarmente importante. Il pugile azzurro avrà infatti la possibilità di combattere in Sicilia e di giocarsi un titolo internazionale davanti al pubblico di casa. Dall’altra parte ci sarà però un avversario da non sottovalutare come El Fhami, pronto a rovinare i piani dell’italiano e a portare in Marocco la cintura WBC Mediterraneo.

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Il match rappresenterà il momento clou della riunione organizzata dalla Tiger Eye Promotion, chiamata a mettere in scena una delle serate più interessanti del calendario pugilistico nazionale di ottobre.

Dove vedere il match

Gli appassionati potranno seguire l’intera serata attraverso Italia Boxe TV su Sportface TV, piattaforma OTT che ospita il canale interamente dedicato al pugilato. Sportface indica l’inizio della diretta alle 20.30, con Cavallaro-El Fahmi come incontro principale della riunione.

Per il pugile italiano sarà dunque una notte importante: vincere significherebbe aggiungere una cintura WBC al proprio percorso e guadagnare ulteriore spazio nel panorama internazionale dei supermedi. Tutto pronto a Catania: il ring è apparecchiato, il titolo è in palio e lo spettacolo sarà in diretta su Sportface TV.