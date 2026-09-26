Tennistavolo, Serie A1: rivivi la prima giornata su Sportface TV, domenica il secondo turno

Si è chiusa al PalaTennistavolo di Milano la prima giornata del concentramento che apre il campionato maschile. Le immagini delle quattro sfide di sabato sono disponibili su Sportface TV. Domenica si torna in campo dalle 10.30.

Si è conclusa al PalaTennistavolo di Milano la prima giornata del weekend che apre la Serie A1 maschile di tennistavolo. Le otto formazioni del massimo campionato italiano si sono ritrovate tutte nella stessa sede, in via Mecenate 74, per disputare i primi due turni della nuova stagione.

Le immagini e le emozioni delle quattro sfide disputate sabato 26 settembre possono essere rivissute su Sportface TV, dove sono disponibili i contenuti della giornata inaugurale.

Per rivedere le partite su Sportface TV:

https://tv.sportface.it/collections/e2ea9c6c-e909-4fae-8a1b-40255eb36a28

Le quattro sfide della prima giornata

Il programma di sabato ha visto in campo Tennistavolo Città di Siracusa e Apuania Carrara Tennistavolo, Tennistavolo Sassari e Muravera Tennistavolo, Marcozzi Cagliari e Tennistavolo Reggio Emilia Grissin Bon e Top Spin Messina Amtivo e Tennistavolo Santa Tecla Nulvi.

Un primo appuntamento utile per vedere all’opera gli organici delle otto squadre, tra giocatori già affermati e nuovi innesti, nel particolare format che concentra le prime due giornate di campionato nello stesso impianto.

Domenica si riparte alle 10.30

Il weekend di Serie A1 proseguirà domenica 27 settembre dalle 10.30 con il secondo turno.

Il programma prevede Apuania Carrara-Tennistavolo Sassari, Tennistavolo Reggio Emilia-Tennistavolo Città di Siracusa, Muravera Tennistavolo-Top Spin Messina e Tennistavolo Santa Tecla Nulvi-Marcozzi Cagliari.

La formula della Serie A1

Anche in questa stagione viene utilizzata la formula New Swaythling. Ogni confronto è articolato su cinque incontri individuali e la vittoria viene assegnata alla squadra che per prima raggiunge tre successi.

Il 3-0 o il 3-1 vale tre punti per la formazione vincitrice, mentre in caso di 3-2 vengono assegnati due punti alla vincente e uno alla squadra sconfitta.

Dopo la prima giornata, dunque, il weekend milanese entra nella sua seconda parte: prima, però, su Sportface TV è possibile rivedere quanto accaduto sabato al PalaTennistavolo.