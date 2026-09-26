Atletica, Kelly Doualla vince i 100 metri a Majano: 11.64 nella Finale Oro

La campionessa europea U18 si impone nei Campionati di Società Allievi con i colori del Cus Pro Patria Milano, precedendo Gaia Bonato e Martina Morello. Domenica tornerà in pista per la staffetta.

Kelly Doualla protagonista nella Finale Oro dei Campionati di Società Allievi a Majano, in provincia di Udine. La sedicenne del Cus Pro Patria Milano ha vinto i 100 metri in 11.64, portando alla propria società il massimo dei punti nella prima giornata della manifestazione.

La campionessa europea U18 della distanza e bronzo mondiale U20 ha controllato la gara senza la necessità di forzare il ritmo, con un vento favorevole di appena 0,1 m/s.

Doualla davanti a Bonato e Morello

Alle spalle dell’azzurra allenata da Walter Monti si è piazzata Gaia Bonato, seconda in 12.03, mentre Martina Morello ha completato il podio con 12.36.

Più del riscontro cronometrico, in questa fase della stagione l’obiettivo di Doualla era soprattutto contribuire alla classifica del Cus Pro Patria Milano in un appuntamento nel quale il risultato di squadra assume un peso centrale.

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Una stagione da protagonista per la sedicenne lombarda

Doualla arriva a Majano dopo un’annata di altissimo livello. A Rieti ha corso i 100 metri in 11.14, firmando il primato europeo di categoria e diventando la seconda italiana di sempre a livello assoluto, alla pari con Manuela Levorato e alle spalle della primatista Zaynab Dosso.

Nel corso della stagione ha inoltre conquistato il titolo europeo U18 nei 100 metri, il bronzo mondiale U20 sulla stessa distanza e l’oro con la 4×100 mista a Eugene.

L’ultima uscita prima di Majano risaliva al Meeting Internazionale di Brescia del 30 agosto, quando aveva chiuso al sesto posto in 11.46 nella gara vinta dalla britannica Amy Hunt.

Domenica la staffetta

Il fine settimana di Doualla non è ancora terminato. La classe 2009 tornerà infatti in pista domenica 27 settembre per correre la staffetta e provare a raccogliere altri punti preziosi per il Cus Pro Patria Milano nella corsa allo scudetto Allievi.