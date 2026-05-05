Tennistavolo, Italia femminile agli ottavi ai Mondiali: Portogallo battuto 3-1

Impresa delle azzurre a Londra: rimonta decisiva e vittoria contro pronostico, ora sfida a Francia o Svizzera

Italia avanti nel tabellone iridato

L’Italia femminile di tennistavolo conquista l’accesso agli ottavi di finale dei Mondiali di Londra.

Le azzurre guidate dal tecnico Giuseppe Del Rosso hanno superato nei sedicesimi il Portogallo con il punteggio di 3-1, centrando un successo contro pronostico.

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Monfardini cede il primo punto

Nel match d’apertura Gaia Monfardini (n. 81 del ranking mondiale) era partita forte contro Yu Fu (n. 49), portandosi avanti di due set (11-9, 11-7), prima di subire la rimonta della portoghese che si è imposta nei tre parziali successivi (3-11, 7-11, 5-11).

Piccolin ribalta la sfida

Fondamentale la risposta di Giorgia Piccolin (n. 104), che ha ribaltato il confronto con Jieni Shao (n. 76). Dopo aver perso i primi due set (8-11, 4-11), l’azzurra ha cambiato marcia imponendosi nei successivi tre (11-6, 11-9, 11-9).

Vivarelli decisiva al debutto

Debora Vivarelli (n. 163), al suo esordio nella rassegna iridata, ha firmato il punto del sorpasso battendo Matilde Pinto (n. 337) per 3-1.

Dopo aver perso il primo set (10-12), la caldarese ha reagito vincendo i successivi parziali (11-9, 11-5, 13-11), annullando anche due palle set decisive nell’ultimo set.

Monfardini chiude i conti

A sigillare il successo è stata ancora Monfardini, che nel quarto incontro ha superato Shao per 3-1 (12-10, 13-11, 6-11, 11-8).

Determinanti i primi due set, in cui l’azzurra ha annullato cinque set point complessivi, prima di gestire il finale e chiudere la sfida.

Prossimo turno

L’Italia tornerà in campo negli ottavi di finale contro la vincente del confronto tra Francia e Svizzera, in programma nel pomeriggio.