Schwazer fuori dagli Europei: non basta il miglior tempo europeo del 2026

Alex Schwazer non sarà convocato per gli Europei 2026 di atletica, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A comunicarlo è lo stesso marciatore altoatesino, dopo il colloquio con il direttore tecnico della Nazionale, Antonio La Torre. Un ascolta destinata a far discutere, soprattutto alla luce della grande prestazione firmata poche settimane fa in Germania.

La decisione della Federazione

Schwazer ha spiegato di rispettare la scelta della Federazione, sottolineando però di aver fato tutto ciò che poteva. Il criterio indicato dal dt La Torre sarebbe quello di portare agli Europei i primi tre italiani classificati ai mondiali a squadre di marcia.

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Una linea chiara, ma pesante per il campione olimpico di Pechino 2008, che resta così fuori dalla rassegna continentale nonostante una condizione brillante. Lo stesso Schwazer ha precisato di non voler alimentare polemiche e di voler continuare a marciare.

Una prestazione che non è bastata

La mancata convocazione arriva dopo il risultato ottenuto il 26 aprile a Kelsterbach, dove Schwazer ha vinto la maratona di marcia in 3h01:55. Un tempo di altissimo livello: terzo crono mondiale stagionale e miglior prestazione europea dal 2026 sulla distanza. Proprio per questo la sua esclusione fa rumore: a Birmingham sarebbe stato uno degli atleti più attesi.

La maratona di marcia, però, non sarà specialità olimpica a Los Angeles 2028, dove si gareggerà sui 21,097 km. Resta il dato sportivo: Schwazer ha dimostrato di essere ancora competitivo, ma stavolta il cronometro non è bastato a riaprire la porta azzurra.