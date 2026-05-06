Giovanissimevolmente, lo Skeet Juniores parla azzurro: Fochesato, Castrichini e Buselli protagoniste a Taranto

Nuovo appuntamento con “Giovanissimevolmente“, il formato della FITAV dedicato ai giocatori talenti del tiro a volo. Questa volta i riflettori sono puntati sulle Junior dello Skeet, protagoniste al Gran Premio del Settore Giovanile di Taranto: Ada Fochesato, Giulia Castrichini e Dalia Buselli sono salite sul podio al termine di una prova intensa e combattuta.

Fochesato d’oro davanti a Castrichini e Buselli

La vittoria è andata ad Ada Fochesato, atleta di malo, capace di chiudere la qualificazione con 99/125 e poi imporsi in finale con 24/30. Alle sue spalle si è piazzata Giulia Castrichini, portacolori delle Fiamme Oro di Todi, seconda con 107/125 in qualificazione e 22/30 nell’atto decisivo.

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Terzo posto per Dalia Buselli, anche lei delle Fiamme Oro, di Pomarance, che ha conquistato il bronzo con 88/125 e 9/20 in finale.

Giovani talenti in crescita nel vivaio FITAV

Il podio di Taranto conferma la vitalità del settore giovanile dello Skeet italiano, capace di mettere in mostra atlete già competitive con ampi margini di crescita. Fochesato, Castrichini e Buselli hanno raccontato la propria attraverso le pagine del magazine federale, offrendo uno spaccato importante sul lavoro, sulle emozioni e sulla maturazione delle giovani tiratrici.

Per la FITAV, il Gran Premio non rappresenta soltanto una gara, ma una tappa di formazione: perché prima di diventare campionesse serve passare da giornate così, dove ogni piattello pesa e ogni errore insegna qualcosa.