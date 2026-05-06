GPG di Riccione 2026, al via la settimana più bella della scherma italiana: 62 anni di magia Under 14

Sta per cominciare il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy Moving, l’appuntamento più atteso della scherma italiana Under 14. Da giovedì 7 a giovedì 14 maggio Riccione tornerà a essere la casa del GPG, una manifestazione che dal 1963 racconta sogni, emozioni e futuro di migliaia di giovani schermidori.

Una storia iniziata nel 1963

Il GPG non è soltanto una gara, ma una vera gesta collettiva. Nato a Roma nel 1963, passato poi da Pesaro e Rimini, dal 2012 ha trovato a Riccione la sua sede naturale. Sulle pedale del PlayHall saliranno bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia, accompagnati da famiglie, maestri, società, arbitri e appassionati.

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È qui che l’emozione del primo assalto si mescola con il sogno di una finale, in un evento che ogni anno trasforma la scherma giovanile in una piccola Olimpiade.

Otto giorni di assalti, finali e dirette tv

Il programma si svilupperà su otto giornate, con fioretto, sciabola e spada divisi per categorie: Maschietti, Bambine, Giovanissimi, Giovanissime, Ragazzi, Ragazze, Allievi e Allieve.

In totale saranno 24 i titoli italiani da assegnare. Tutte le fasi saranno trasmesse in dirette su “Assalto TV” e Amazon Prime, con appuntamenti quotidiani fino alla chiusura del 14 maggio. Il GPG, però, resta qualcosa che va oltre il risuolato: qualcuno potrà dire “ho vinto”, tutti gli altri potranno dire “io c’ero”. E, in una settimana così, conta quasi allo stesso modo.