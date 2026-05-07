GPG di Riccione al via: tutto in diretta su Assalto TV e Amazon Prime

Scatta oggi a Riccione il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, la grande festa della scherma italiana Under 14. Al PlayHall Massimo Pironi parte una settimana di assalti, emozioni e sogni tricolori, con le prime quattro gare in programma e le fasi finali trasmesse dalle 14.15 su Assalto TV, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface, e su Amazon Prime Video.

Prime quattro gare tra fioretto e sciabola

La giornata inaugurale apre subito con fioretto e sciabola. In pedana ci saranno i Giovanissimi di fioretto maschile, le Giovanissime di fioretto femminile, le Giovanissime di sciabole femminile e i Giovanissimi di sciabola maschile.

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È il primo capitolo di un’edizione che coinvolgerà circa 3000 atleti Under 14 e assegnerà 24 titoli italiani nelle tre armi, tra Bambine e Maschietti, Giovanissime e Giovanissimi, Ragazze e Ragazzi, Allieve e Allievi.

Una copertina mai vista per il GPG

L’edizione 2026 porta con sé anche una novità importante sul piano mediatico: tutte le finali saranno visibili in diretta su Assalto – La TV della Scherma, tramite Sportface, e su Amazon Prime Video, grazie alla collaborazione tra Sportface e Digital United Studios.

Il GPG torna così a confermarsi non solo come il momento più atteso del vivaio schermisti italiano, ma anche come una vetrina sempre più ampia per il futuro della disciplina. Riccione, insomma, riaccende le pedane: per qualcuno sarà il primo grande sogno, per altri primo grande batticuore.