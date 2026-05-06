Pegaso Meeting, Firenze accende l’atletica: Battocletti sui 1500, Fabbri nella sua pedana

Firenze si prepara a vivere un sabato di grande atletica. Il Pegaso Meeting, in programma il 9 maggio allo stadio Ridolfi, porterà in pista e in pedana alcuni dei nomi più attesi del movimento azzurro e internazionale. Riflettori puntati su Nadia Battocletti, al debutto stagionale Outdoor, e su Leonardo Fabbri, pronto a tornare davanti al pubblico di casa.

Battocletti debutta sui 1500, Fabbri riparte da Firenze

Per Battocletti sarà il primo test all’aperto della stagione, a tre mesi dagli Europei di Birmingham. La campionessa del mondo indoor dei 3000 metri correrà i 1500, distanza affrontata meno spesso ma sulla quale ha già sfiorato il record italiano con 3:58.15 a Rovereto, appena quattro centesimi dal primato di Sintayehu Vissa.

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Grande attesa anche per Fabbri, campione europeo e bronzo mondiale del peso, che rientra dopo un mese di allenamento in Sudafrica e ritrova una pedana speciale: proprio al Ridolfi, infatti, nel 2023, vinse il Golden Gala con 21,73.

Sprint internazionale e staffette U20 in vetrina

Il meeting offrirà anche sprint di livello, con il sudafricano Akani Simbine nei 100 metri e la britannica Amy Hunt, attesa sulla stessa distanza. Spazio poi alle 4×100 Under 20, utili per rodare i gruppi in vista degli appuntamenti internazionali: tra i convocati spicca Alessia Succo, bronzo europeo U20 e 100 ostacoli e fresca di ricordo italiano di categoria con 13.14.

Il Pegaso Meeting sarà trasmesso in diretta streaming sabato dalle 16 alle 18.50 su atleticaitaliana.tv e sull’app Sportface.