Internazionali d’Italia, giovedì azzurro al Foro Italico: esordio per Berrettini, Paolini e Sonego

Sarà un giovedì a fortissime tinte azzurre agli Internazionali d’Italia 2026. Al Foro Italico scattano gli esordi di Matteo Berettini e Jasmine Paolini, entrambi attesi sul Campo Centrale, mentre in serata toccherà anche a Lorenzo Sonego. Una giornata ricca, resa ancora più piena dai match rinviati ieri per la pioggia.

Berrettini cerca punti, Paolini vuole ritrovarsi

Berrettini debutta nel torneo di casa contro l’australiano Alexei Popyrin, in una sfida già importante per provare a risalire una classifica che lo vede scivolato fino al numero 100. Il tabellone non è morbido: in caso di vittoria troverebbe Jakub Mensik, con la possibilità, più avanti, di un derby con Jannik Sinner.

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Grande attesa anche per Paolini, chiamata a difendere il doppio titolo conquistato lo scorso anno tra singolare e doppio. La toscana arriva da un periodo complicato e inizierà contro la qualificata francese Leolia Jeanjean, con l’obiettivo di ritrovare fiducia e sensazioni positive.

Sonego in serata, tanti italiani in campo

Sul Centrale, nel primo match della sessione serale, spazio a Lorenzo Sonego, opposto al peruviano Ignasio Buse, numero 62 del mondo e avversario da non sottovalutare. Tra gli azzurri ci saranno anche Noemi Basiletti, che ripartirà dal 5-3 nel primo set contro Ajla Tomljanovic, Federico Cinà contro Alexander Blockx, il derby tra Luca Nardi e Andrea Pellegrino, oltre a Mattia Bellucci, Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso.

Fuori dal blocco italiano, occhi puntati anche su Aryna Sabalenka e Coco Gauss. Roma accende il programma: ora agli azzurri tocca non sprecare il palcoscenico.