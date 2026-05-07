Giro d’Italia 2026, Vingegaard è il più pagato: Ganna primo italiano nella classifica degli stipendi

Il Giro d’Italia 2026 non sarà soltanto una sfida tra campioni sulle strade della Corsa Rosa, ma anche un confronto tra alcuni dei corridori più pagati del mondo. In cima alla classifica degli stipendi tra gli aletti presenti al via c’è Jonas Vingegaard, leader del Team Visma | Lease a Bike, con un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione.

Vingegaard davanti a tutti, poi Yates e Bernal

Il danese, due volte vincitore del Tour de France, si presenterà al Giro da Grande Favorito e anche da corridore più ricco della startlist. A livello mondiale, nella graduatoria degli stipendi riferiti al 2025, Vingegaard è preceduto solo da Tadej Pogacar e Primoz Roglic, assenti però dalla classifica dei partenti della Corsa Rosa.

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Tra i presenti al Giro spiccano anche Adam Yates, con un salario da 2,8 milioni di euro alla UAE Emirates, ed Egan Bernal, che percepisce 2,5 milioni dalla Netcompany INEOS. Il colombiano ha già vinto il Giro e proverà a tornare protagonista anche in chiave podio.

Ganna miglior italiano, ma occhio ai bonus

Il primo italiano nella speciale classifica salariale è Filippo Ganna, quarto tra i corridori più pagati al via con 2 milioni di euro percepiti dalla Netcompany INEOS. Va però ricordato che questi importi riguardano gli stipendi base: a essi possono aggiungersi bonus per i i risultati, premi sportivi e accordi personali con gli sponsor.

La graduatoria disponibile è limitata alla top 20 e non comprende, ad esempio, profili emergenti come Giulio Pellizzari, recide dal successo al Tour of the Alps e indicato tra i possibili protagonisti della corsa.