PSG ancora in finale di Champions: Bayern fermato sull’1-1, ora c’è l’Arsenal

Il Paris Saint-Germain è di nuovo in finale di Champions League. Dopo il pirotecnico 5-4 dell’andata al Parco dei Principi, la squadra di Luis Enrique pareggia 1-1 all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco e conquista il pass con il risultato complessivo di 6-5. In finale a Budapest i francesi affronteranno l’Arsenal.

Dembele sblocca subito, Bayern costretto a inseguire

Il PSG parte fortissimo e dopo appena due minuti trova il vantaggio con mister Pallone d’Oro Ousmane Dembele, servito alla perfezione da un ispiratissimo Khvicha Kvaratkshelia, il migliore in campo. Il gol complica ulteriormente le speranze rimonta del Bayern, che comunque non si lascia prendere dallo scoraggiamento.

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I tedeschi infatti provano a reagire con Olise prima e Musiala poi, senza però riuscire a trovare il varco giusto. Nel mezzo anche qualche protesta per alcune decisioni arbitrali contestate dalla squadra di Kompany e dal pubblico dell’Allianz Arena.

Kane illude nel recupero, ma non basta

Nella ripresa il PSG abbassa il ritmo e gestisce con maggiore attenzione, scegliendo una linea difensiva più prudente e togliendo profondità agli attacchi bavaresi. Luis Enrique blocca i terzini, compatta la squadra e costringe il Bayern a cercare soluzioni individuali.

La partita sembra oramai indirizzata, fino al quarto minuto di recupero quando Harry Kane batte Safonov con un sinistro potente che riaccende per un attimo le speranze tedesche. Troppo tardi però: il PSG regge quei pochi minuti di recupero restanti, festeggia e vola alla seconda finale di Champions League consecutiva. Il Bayern esce tra i rimpianti.