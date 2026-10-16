Tennistavolo, Europei di Lubiana: Monfardini oggi per i quarti, Mutti eliminato

L’azzurra ha superato Ece Harac per 4-2 e alle 12.10 di oggi, venerdì 16 ottobre, affronterà la romena Elena Zaharia negli ottavi. Si è invece fermato nei sedicesimi Matteo Mutti, battuto dal veterano greco Panagiotis Gionis.

Gaia Monfardini continua la sua corsa ai Campionati Europei individuali di tennistavolo di Lubiana. L’azzurra, numero 96 del ranking mondiale, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale superando la turca Ece Harac e oggi, venerdì 16 ottobre, alle ore 12.10 affronterà la romena Elena Zaharia, numero 74 al mondo, per un posto tra le migliori otto del torneo.

Si è invece concluso nei sedicesimi il cammino di Matteo Mutti, battuto dal greco Panagiotis Gionis. Monfardini resta così l’unica italiana ancora in gara nel tabellone individuale.

Monfardini supera Harac in sei set

Contro Ece Harac, numero 118 del ranking, Monfardini si è imposta per 4-2 con i parziali di 11-6, 11-7, 10-12, 11-5, 6-11, 11-9.

L’azzurra ha cominciato bene, conquistando i primi due set. Nel terzo ha provato a recuperare dopo essere stata più volte costretta a inseguire, annullando anche un set-point sul 9-10, prima di cedere 10-12.

Monfardini ha immediatamente ristabilito le distanze nel quarto parziale, scappando sul 6-1 e poi fino al 10-2, prima di chiudere 11-5. Harac ha però reagito nel quinto, vinto 11-6, rinviando il verdetto.

Decisivo il sesto set. La mantovana ha rimontato prima dal 3-5 e poi dal 5-7, fino al 7-7. Sotto 7-9 ha infine infilato quattro punti consecutivi, chiudendo 11-9 e festeggiando la qualificazione agli ottavi.

Oggi la sfida con Elena Zaharia

Il prossimo ostacolo sarà la romena Elena Zaharia. Il match è in programma oggi alle 12.10 sul tavolo 1.

Monfardini proverà a riportare l’Italia nei quarti di finale della competizione continentale: l’ultima azzurra capace di raggiungere quel traguardo era stata Giorgia Piccolin nel 2022 a Monaco di Baviera.

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Mutti si ferma contro Gionis

È terminato invece nei sedicesimi il percorso di Matteo Mutti, numero 138 del ranking mondiale, che era partito dal girone di qualificazione.

L’azzurro è stato sconfitto per 4-0 dal greco Panagiotis Gionis, numero 197 del mondo e veterano del circuito internazionale, con sei partecipazioni olimpiche alle spalle.

Il 46enne ellenico ha imposto fin dall’inizio il proprio gioco difensivo, costruito su scambi prolungati e palline molto tagliate, riuscendo poi a trasformare rapidamente l’azione da difensiva a offensiva. Mutti ha provato a reagire nei diversi parziali, senza però riuscire a riaprire l’incontro.

Con l’eliminazione di Mutti, tutte le attenzioni azzurre sono ora rivolte a Gaia Monfardini, attesa oggi dalla sfida che può valere l’ingresso tra le prime otto d’Europa.