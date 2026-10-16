Fioretto, Coppa del Mondo a Takamatsu: 11 azzurre nel tabellone principale

Quasi en plein per l’Italia nelle qualificazioni femminili in Giappone. Alle cinque teste di serie si aggiungono altre sei azzurre: sabato 17 ottobre saranno 19 gli italiani complessivamente in pedana nelle due gare individuali.

Quasi en plein per l’Italia nella Coppa del Mondo di fioretto a Takamatsu. Nelle qualificazioni femminili della tappa inaugurale della stagione, la squadra azzurra ha portato 11 atlete nel tabellone principale in programma sabato 17 ottobre.

Erano già ammesse di diritto, in virtù della posizione nel ranking mondiale, Martina Favaretto, numero 1, Martina Batini, numero 2, Arianna Errigo, quarta, Anna Cristino, settima, e Alice Volpi, tredicesima.

Quattro azzurre promosse direttamente dopo i gironi

La fase a gironi ha subito premiato altre quattro italiane. Carlotta Ferrari, Irene Bertini, Francesca Palumbo e Aurora Grandis hanno infatti conquistato la qualificazione senza dover affrontare gli assalti a eliminazione diretta dei preliminari.

Successivamente sono arrivate anche le vittorie decisive di Martina Sinigalia e Matilde Molinari, che hanno portato a undici il numero delle fiorettiste del CT Simone Vanni qualificate per il tabellone principale.

L’unica eliminata nell’ultima fase delle qualificazioni è stata Elena Tangherlini, che ha chiuso la propria gara al 66° posto su 167 partecipanti.

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Sabato 19 azzurri a caccia delle medaglie

Sabato 17 ottobre la tappa di Coppa del Mondo di Takamatsu vivrà la giornata decisiva delle due prove individuali.

L’Italia avrà complessivamente 19 atleti in pedana: otto uomini e undici donne. I tabelloni da 64 prenderanno il via nella notte italiana, mentre le finali sono previste quando in Italia sarà ora di pranzo.

Nel fioretto femminile saranno dunque in gara Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino, Alice Volpi, Carlotta Ferrari, Irene Bertini, Francesca Palumbo, Aurora Grandis, Martina Sinigalia e Matilde Molinari.