Tiro a volo, al via a Cameri il 56° Mondiale CISM: cinque azzurri in gara

Dal 19 al 24 ottobre l’Aeroporto Militare di Cameri ospiterà 60 atleti in uniforme provenienti da 17 Paesi. L’Italia sarà impegnata nel Trap e nello Skeet con Valeri, Barletta, Iezzi, Sodi e Scocchetti.

È tutto pronto a Cameri per il 56° Campionato del Mondo CISM di tiro a volo, in programma dal 19 al 24 ottobre 2026 presso l’Aeroporto Militare della località piemontese.

La manifestazione, riservata agli atleti in uniforme e organizzata dallo Stato Maggiore della Difesa in collaborazione con la Federazione Italiana Tiro a Volo, riunirà 60 tiratori provenienti da 17 Paesi nelle specialità della Fossa Olimpica e dello Skeet.

Oltre all’Italia saranno presenti rappresentative di Bahrein, Cina, Spagna, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Finlandia, Cipro, Estonia, Brasile, Francia, Lettonia, Polonia, Germania, Qatar, Oman e Repubblica Dominicana.

Cinque azzurri in gara

L’Italia schiererà cinque atleti selezionati tra i tiratori dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate.

Nella Fossa Olimpica gareggeranno Diego Valeri della Marina Militare, Gianmarco Barletta della Guardia di Finanza e Alessia Iezzi dei Carabinieri. A seguirli sarà il tecnico Emanuele Bernasconi, anch’egli dei Carabinieri.

Nello Skeet saranno invece impegnati Niccolò Sodi dell’Aeronautica Militare e Simona Scocchetti dell’Esercito, accompagnati dal tecnico Emanuele Fuso.

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Il programma del Mondiale CISM

Le delegazioni arriveranno a Cameri lunedì 19 ottobre, mentre martedì 20 saranno in programma gli allenamenti ufficiali. Alle ore 18 si terrà la Cerimonia di Apertura presso il Palazzetto dello Sport di Cameri, alla quale è prevista anche la presenza di Luciano Rossi, presidente della FITAV e della Federazione Internazionale degli Sport di Tiro.

Le gare entreranno nel vivo mercoledì 21 ottobre, con la prima giornata individuale di Trap e Skeet e 75 piattelli di qualificazione.

Giovedì 22 ottobre gli atleti torneranno in pedana per gli ultimi 50 piattelli prima delle finali che assegneranno i titoli mondiali individuali.

Venerdì 23 ottobre spazio invece alla gara Mixed Team di Skeet e alle relative finali. Alle ore 18 è prevista la Cerimonia di Premiazione, mentre sabato 24 ottobre sarà dedicato alla partenza delle delegazioni.

Italia a caccia dei titoli iridati

Per il tiro a volo italiano il Mondiale CISM rappresenterà un nuovo appuntamento internazionale di rilievo, con gli azzurri chiamati a confrontarsi con alcune delle principali rappresentative militari mondiali.

Una settimana che unirà competizione, precisione e spirito di squadra nelle due specialità olimpiche del Trap e dello Skeet.