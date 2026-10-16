Mondiali di ciclismo su pista, record del mondo per Jonathan Milan nell’inseguimento individuale!

Jonathan Milan porta a casa una prestazione straordinaria e firma il record del mondo nell’inseguimento individuale

I Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai hanno regalato all’Italia una giornata di emozioni purissime e prestazioni storiche indimenticabili. Jonathan Milan ha dominato le qualificazioni dell’inseguimento individuale maschile, infrangendo con autorità il record mondiale assoluto.

Il friulano, reduce dall’argento conquistato con il quartetto, ha stupito tutti fermando i cronometri a 3 minuti, 58 secondi e 850 millesimi, migliorando il precedente limite di 3 minuti e 59 secondi stabilito a Ballerup nel 2024.

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Una velocità semplicemente straordinaria che lo proietta da grande favorito verso l’oro. Nell’atto conclusivo, Milan affronterà il danese Frederik Madsen, unico altro atleta capace di scendere sotto il muro dei quattro minuti oggi, ma distanziato di oltre un secondo. La gestione delle energie residue sarà l’unica vera incognita per il campione azzurro.

Ganna in finale per il bronzo: cosa è successo

Purtroppo, il sogno di una finale tutta italiana, che avrebbe rappresentato la rivincita dei Mondiali francesi del 2022, è ormai completamente svanito. Filippo Ganna, dopo aver a lungo occupato la seconda posizione, è scivolato al terzo posto con un tempo di 4 minuti e 976 millesimi.

Il piemontese dovrà quindi accontentarsi della finalina per il bronzo, dove lo attende un altro ostico rappresentante della Danimarca, Rasmus Pedersen. Una sfida che riaccende l’eterna rivalità tra le due nazioni, confermando il dominio assoluto del ciclismo nordico e azzurro in questa affascinante specialità del velodromo internazionale di altissimo livello.