Verso le Atp Finals, Djokovic rischia di restare fuori: può sognare anche Cobolli

Sinner non ci sarà, ma la race per Torino si infiamma sempre di più e potrebbe regalare delle sorprese finali incredibili

La chiusura anticipata della stagione di Jannik Sinner per un infortunio al ginocchio ha stravolto gli equilibri della corsa alla prestigiosa ATP Finals di Torino. L’assenza del numero uno del ranking mondiale libera uno slot prezioso nel Torneo dei Maestri, riaccendendo le speranze di diversi contendenti che lottano per gli ultimi posti disponibili.

Tra i principali beneficiari di questo scenario inaspettato spicca il giovane talento italiano Flavio Cobolli. Attualmente quarto nella classifica stagionale, il tennista romano sogna concretamente di essere l’unico rappresentante azzurro sul parquet del Pala Alpitour a novembre, forte di un margine che lo mantiene in vantaggio rispetto agli inseguitori diretti.

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Tuttavia, la battaglia per la qualificazione è tutt’altro che chiusa. Novak Djokovic ha impresso una violenta accelerata alla sua corsa, sfruttando il recente e storico 102esimo titolo in carriera conquistato a Pechino. Il campione serbo ha scalato la graduatoria, portandosi a ridosso della zona utile e superando avversari come Alex de Minaur, rendendo la volata finale estremamente serrata.

I posti contesi nella Race per Torino

Con Zverev, Alcaraz e Shelton già virtualmente qualificati, i restanti posti saranno assegnati tra Shanghai, Vienna e Basilea. Ogni singolo punto guadagnato nelle prossime settimane avrà un valore inestimabile.

L’addio di Sinner trasforma questa fase finale in un’incognita affascinante, dove esperienza e gioventù si sfideranno per conquistare l’accesso al palcoscenico più esclusivo del tennis mondiale, in un finale di stagione carico di emozioni.