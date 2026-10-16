Superbike, Bulega non si ferma: nel GP di Spagna brilla già nella FP1

A Jerez, Nicolò Bulega non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo essere diventato campione del mondo: subito bene nelle prime prove libere

Il fresco campione del mondo Nicolò Bulega non ha alcuna intenzione di abbassare il ritmo. Sul circuito andaluso di Jerez de la Frontera, teatro del dodicesimo e ultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2026, il pilota del team Ducati Ufficiale ha messo a segno il miglior tempo nella prima sessione di prove libere, confermandosi il dominatore assoluto della stagione.

Con un crono di un minuto, 38 secondi e 155 millesimi, l’emiliano ha staccato il britannico Sam Lowes di 252 millesimi, mentre il terzo gradino virtuale è andato allo spagnolo Iker Lecuona.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La giornata ha riservato grandi soddisfazioni anche per il resto del plotone azzurro. Yari Montella ha chiuso in quarta posizione, staccato di soli 366 millesimi dalla vetta, dimostrando un passo gara estremamente competitivo.

Surra sale al quinto posto, Bulega verso un altro record

Alle sue spalle, Alberto Surra ha conquistato un ottimo quinto posto, completando un quartetto Ducati che monopolizza la parte alta della classifica. Questo risultato proietta Bulega verso un possibile ennesimo weekend di dominio totale: se confermasse questo trend, raggiungerebbe la straordinaria cifra di dieci triplette in dodici uscite, un dato statistico che fa quasi paura per la sua schiacciante superiorità.

Ora l’attenzione si sposta sulla seconda sessione di prove libere in programma nel pomeriggio. L’obiettivo per i centauri italiani resta chiaro: mantenere questa straordinaria condizione di forma per chiudere in bellezza un’annata storica, blindando definitivamente il primato tecnico e conquistando l’ultimo sigillo stagionale.