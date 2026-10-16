Pattinaggio artistico, Roberta Sasso campionessa del mondo nella Solo Dance: bronzo Allegranti

Ad Asunción l’azzurra conquista il quarto titolo iridato nella specialità con 161.23 punti, precedendo Natalia Baldizzone Morales e Gabriella Giraldi. Caterina Artoni chiude quarta. Tra gli uomini Yuri Allegranti sale sul podio al debutto Senior.

Roberta Sasso continua a scrivere la storia del pattinaggio artistico a rotelle italiano. Ai Campionati del Mondo 2026 di Asunción l’azzurra ha conquistato il suo quarto titolo mondiale nella Solo Dance, imponendosi al termine di una gara combattutissima e chiusa con 161.23 punti complessivi.

Per l’emiliana arriva un altro successo iridato dopo l’oro conquistato anche in coppia con Gherardo Altieri Degrassi.

Sasso d’oro con 161.23 punti

Prima dopo la style dance, l’atleta allenata da Beatrice Lotti si è presentata al libero con un margine ridottissimo sulle rivali, riuscendo però a difendere la leadership grazie soprattutto alla qualità delle components.

Sasso ha ottenuto 90.58 punti nel libero, frutto di 42.65 nel tecnico e 47.93 nelle components, il punteggio più alto della gara in questa seconda voce.

L’esecuzione è stata quasi impeccabile: livello 4 e +3 unanime nei travelling, massimo livello anche nei cluster con tre +3, mentre dance step iniziale e parte coreografica hanno ricevuto valutazioni ampiamente positive. L’unica sbavatura è arrivata nella foot sequence conclusiva, valutata di livello 3.

Baldizzone d’argento, Giraldi firma il miglior libero

La medaglia d’argento è andata alla spagnola Natalia Baldizzone Morales, seconda con 156.98 punti. Per lei 87.33 nella danza libera, suddivisi tra 41.44 di tecnico e 45.89 di components.

Bronzo alla brasiliana Gabriella Giraldi, protagonista del miglior libero della giornata con 90.78 punti. La sua rimonta si è fermata a 156.84 complessivi, appena 14 centesimi alle spalle della spagnola.

Ai piedi del podio l’altra italiana Caterina Artoni, autrice del terzo miglior punteggio nel libero con 87.36 e quarta nella classifica finale con 151.73.

Allegranti di bronzo al debutto tra i Senior

Podio azzurro anche nella Solo Dance maschile. Il colombiano Brayan Carreno ha confermato il primo posto della style dance conquistando il titolo mondiale con 165.25 punti complessivi.

Carreno ha costruito il successo anche grazie a un libero da 93.32, con 45.70 nel tecnico e 47.62 nelle components, completando tutti gli elementi tecnici a livello 4.

Argento all’argentino Facundo Javier Nieva Biza, che ha ottenuto 91.89 nel libero, mentre il bronzo è andato all’azzurro Yuri Allegranti.

Al debutto nella categoria Senior, Allegranti ha chiuso con 156.46 punti complessivi, dopo un libero da 86.42, composto da 41.09 di tecnico e 45.33 di components. L’unica imperfezione è arrivata nella foot sequence, valutata di livello 3.

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Altieri Degrassi quarto

Non è riuscita invece la rimonta a Gherardo Altieri Degrassi, quarto con 153.77 punti. L’azzurro ha ottenuto 85.30 nel libero, penalizzato dai livelli 3 nella dance step e nella foot sequence.

Altieri Degrassi ha comunque conservato la quarta posizione davanti allo spagnolo Joel Ribeiro Diaz, quinto con 153.01. Lo spagnolo ha firmato il terzo miglior libero della giornata con 87.25 punti.

La rassegna iridata di Asunción entra ora nella fase conclusiva con le competizioni dedicate ai Gruppi Show e al Precision.