Ginnastica artistica, verso i Mondiali: i protagonisti e le possibili medaglie per l’Italia

L’Italia spera in una grande prestazione di Targetta per l’oro: le ambizioni degli Azzurri ai Mondiali di ginnastica artistica

I Mondiali di ginnastica artistica di Rotterdam sono una sfida cruciale per la Nazionale maschile italiana. Dopo il quarto posto europeo, i ragazzi del tecnico Giuseppe Cocciaro mirano a qualificarsi per la finale a squadre, obiettivo minimo per confermare il proprio livello, con il sogno di un podio che varrebbe la qualificazione olimpica diretta per Los Angeles 2028.

La squadra scenderà in pedana domenica diciotto ottobre, forte di una gioventù compatta nonostante le assenze di Lorenzo Minh Casali, Tommaso Brugnami e l’esclusione di Carlo Macchini.

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A guidare il gruppo sarà il capitano Yumin Abbadini. A 25 anni, il bergamasco è un veterano, capace di garantire solidità nel concorso generale e punteggi elevati tra sbarra e cavallo. Tuttavia, la vera punta di diamante è Gabriele Targhetta. Fresco campione continentale al cavallo con maniglie, il Principino parte da favorito per una medaglia iridata, forte di una pulizia esecutiva rara e di un valore di partenza tra i più alti del circuito.

La compagine italiana verso i Mondiali di artistica

A completare il sestetto, Niccolò Vannucchi porterà esplosività a volteggio e corpo libero, mentre Simone Speranza cercherà di replicare i successi juniores ad anelli e quadrato. Mario Macchiati offrirà la sua preziosa esperienza da generalista, con Riccardo Villa pronto come riserva.

Una formazione giovane ma ambiziosa, pronta a lottare duramente per riscattare l’argento europeo e confermare la crescita costante del movimento ginnico tricolore sul palcoscenico più prestigioso del mondo.