Tennis, squalifica storica per Milicevic: bandito fino al 2050, il motivo

Uno scandalo corruzione invade il mondo del tennis: per corruzione e tentata combine Stefan Milicevic viene bandito fino al 2050

Un fulmine a ciel sereno ha colpito il mondo del tennis professionistico, con l’Agenzia per l’Integrità del Tennis (ITIA) che ha comminato una delle sanzioni più dure e severe della storia recente.

Il 29enne tennista serbo Stefan Milicevic è stato ufficialmente sospeso da qualsiasi attività legata a questo sport per ben 24 anni, ovvero fino al 2050. Oltre alla pesantissima radiazione, l’atleta dovrà anche pagare una salata multa di 70mila dollari per le gravissime violazioni del codice anticorruzione.

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Le indagini hanno rivelato un quadro davvero inquietante: tra il 2022 e il 2024, il giocatore avrebbe combinato sei incontri, cinque dei quali lo vedevano direttamente scendere in campo come protagonista. Inoltre, non si è limitato a manipolare i risultati delle proprie partite, ma ha attivamente reclutato altri colleghi per coinvolgerli in una rete illecita, tentando di truccare ulteriori sei match.

Squalifica pesantissima per Milicevic

Questo verdetto rappresenta un messaggio chiarissimo e senza appello da parte degli organi di controllo internazionali. La severità della punizione, seconda solo all’ergastolo sportivo, dimostra la tolleranza zero verso chi mina la credibilità delle competizioni.

Milicevic, avendo ammesso le proprie responsabilità accettando la sanzione, vedrà svanire definitivamente ogni possibilità di ritorno sui campi da gioco professionistici. Una pagina nera che ribadisce l’impegno globale per proteggere la purezza del tennis, inviando un monito severo a chiunque osi sfidare le sacre regole del fair play internazionale, tutelando così la lealtà.