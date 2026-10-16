Tennistavolo, Europei di Lubiana: Monfardini eliminata agli ottavi da Zaharia

L’ultima azzurra rimasta in gara cede 4-2 alla romena numero 74 del mondo. Sfuma così il ritorno di un’italiana nei quarti continentali, traguardo raggiunto l’ultima volta da Giorgia Piccolin nel 2022.

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Gaia Monfardini ai Campionati Europei individuali di tennistavolo di Lubiana. L’azzurra, numero 96 del ranking mondiale, è stata battuta per 4-2 dalla romena Elena Zaharia, numero 74.

Monfardini, ultima italiana ancora presente nei tabelloni, ha ceduto con i parziali di 8-11, 13-11, 4-11, 6-11, 11-4, 9-11. Sfuma così la possibilità di riportare un’azzurra nei quarti di finale di una rassegna continentale: l’ultima a riuscirci era stata Giorgia Piccolin nel 2022 a Monaco di Baviera.

Zaharia avanti nel primo set, reazione Monfardini nel secondo

Nel primo parziale Monfardini, avanti 3-1, ha subito il sorpasso della romena sul 3-5. Dopo aver ritrovato la parità sul 5-5, l’azzurra è nuovamente finita sotto fino al 5-8. Sul 7-10 ha provato a prolungare il set, ma Zaharia ha chiuso 11-8.

La risposta di Monfardini è arrivata nel secondo. L’italiana è partita sul 6-2, prima di incassare un parziale di sette punti consecutivi. Sotto 8-10 ha annullato due set-point, poi un terzo sul 10-11. Una sanzione al servizio della romena le ha consegnato il 12-11, prima del punto del definitivo 13-11.

La romena torna avanti

Nel terzo set Zaharia ha preso subito il comando sul 3-0 e dal 4-3 ha progressivamente allungato fino all’8-3, chiudendo poi 11-4.

La romena ha mantenuto l’iniziativa anche nella quarta frazione. Monfardini è riuscita a riavvicinarsi dal 7-4 al 7-6, ma Zaharia ha risposto con quattro punti consecutivi, portandosi sul 3-1 nel conto dei set.

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Monfardini riapre la partita, poi cede al sesto

L’azzurra non si è arresa e nel quinto parziale ha reagito con decisione. Sul 6-2 ha preso il controllo del gioco, procurandosi sei palle set sul 10-4 e sfruttando la quarta per ridurre le distanze.

Nel sesto set Zaharia è salita prima sul 5-3 e poi sull’8-5. Monfardini ha trovato ancora una volta la forza per rientrare fino al 9-9, ma gli ultimi due punti sono andati alla romena, che ha così conquistato l’accesso ai quarti di finale.

Si chiude dunque agli ottavi l’Europeo di Gaia Monfardini, protagonista a Lubiana di un percorso che l’aveva portata a essere l’ultima rappresentante italiana ancora in gara nei tabelloni individuali.