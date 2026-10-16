Sky, torna “Back in the Game” con Jury Chechi: Gianluca Gazzoli ospite della prima puntata

La seconda stagione della serie prodotta da Reale Mutua debutta lunedì 19 ottobre alle 22.30 su Sky Sport Uno e NOW. Dieci episodi con protagonisti, tra gli altri, Bebe Vio, Myriam Sylla, Claudio Marchisio, Andrea Vavassori e Zaynab Dosso.

Torna “Back in the Game” con una nuova stagione e dieci protagonisti chiamati a raccontare carriera, successi, difficoltà e ripartenze. La serie prodotta da Reale Mutua sarà nuovamente condotta dal pluricampione olimpico Jury Chechi e andrà in onda su Sky e in streaming su NOW a partire da lunedì 19 ottobre.

Ad aprire la seconda stagione sarà Gianluca Gazzoli, protagonista della prima puntata in programma lunedì alle 22.30 su Sky Sport Uno.

Dieci protagonisti per dieci episodi

La nuova stagione sarà composta da dieci puntate e vedrà alternarsi personaggi dello sport e non solo: Gianluca Gazzoli, Bebe Vio, Myriam Sylla, Claudio Marchisio, Andrea Vavassori, Achille Polonara, Guido Meda, Stefania Constantini, Zaynab Dosso e Chiara Pellacani.

Ogni episodio ripercorrerà la carriera e la vita dei protagonisti, dalla nascita della loro vocazione ai momenti più importanti del percorso, passando per i compagni, i punti di riferimento e i valori che li hanno accompagnati nel tempo.

Il racconto sarà costruito attraverso conversazioni, allenamenti e momenti di confronto. Ogni puntata si aprirà davanti a un armadietto contenente ricordi, fotografie e oggetti personali, utilizzati per ricostruire alcune delle tappe più significative della vita dell’ospite.

La sfida “Under Pressure”

Il momento conclusivo di ogni episodio sarà rappresentato dalla sfida “Under Pressure”, nella quale Jury Chechi metterà alla prova gli ospiti attraverso esercizi fisici e domande inattese.

Un passaggio pensato per far emergere aspetti meno conosciuti dei protagonisti e affiancare al racconto della carriera anche quello personale.

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Gianluca Gazzoli protagonista della prima puntata

Il primo episodio sarà dedicato a Gianluca Gazzoli. Nel corso della puntata il creator e podcaster ripercorrerà il problema cardiaco che lo costrinse ad abbandonare il sogno di diventare un giocatore professionista di basket.

Attraverso ricordi personali, fotografie e testimonianze, Gazzoli racconterà come quella delusione abbia rappresentato l’inizio di un nuovo percorso, fino alla creazione di The BSMT.

La puntata affronterà così i temi della capacità di reinventarsi, della determinazione e del ruolo avuto dalle persone che gli sono state accanto nei momenti più difficili.

“Back in the Game” debutterà lunedì 19 ottobre alle 22.30 su Sky Sport Uno e sarà disponibile anche in streaming su NOW.