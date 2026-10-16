Dakar 2026, nove azzurrini dell’atletica ai Giochi Olimpici Giovanili: convocati D’Alessandro e Sorressa

Il CONI ha ufficializzato la squadra italiana per la rassegna in programma in Senegal dal 31 ottobre al 13 novembre. L’atletica sarà rappresentata da sei uomini e tre donne, con gare dall’8 al 10 novembre.

Saranno nove gli azzurrini dell’atletica leggera ai Giochi Olimpici Giovanili Estivi di Dakar 2026, in programma in Senegal dal 31 ottobre al 13 novembre.

Il CONI ha comunicato l’elenco dei convocati per la quarta edizione della manifestazione, che torna a distanza di otto anni dall’ultimo appuntamento, disputato a Buenos Aires nel 2018.

Per l’atletica italiana saranno in gara sei uomini e tre donne. Tra i nomi spiccano quelli dei marciatori Rebecca D’Alessandro e Davide Sorressa, rispettivamente medaglia d’oro e d’argento agli Europei Under 18 di Rieti dello scorso luglio.

Le gare di atletica dall’8 al 10 novembre

Le competizioni di atletica leggera sono in calendario da domenica 8 a martedì 10 novembre allo stadio Iba Mar Diop.

Nei 100 metri sarà impegnato Lorenzo Cappellini della Toscana Atletica, mentre negli 800 correrà Flavio Federico Angelini dell’Atletica Levante.

Davide Crisci della Maurina Olio Carli sarà al via nei 400 ostacoli, Simon Scardi dell’Atletica Cento Torri Pavia nei 2000 siepi e Bruelsino Randriamikasa dell’Unione Atletica Abruzzo nel salto in lungo.

Nella marcia 5000 metri maschile toccherà invece a Davide Sorressa degli Amatori Atletica Acquaviva.

Tre azzurre nella squadra femminile

Tra le donne, Giorgia Castiglione dell’Atletica Spezia Duferco gareggerà nei 200 metri, mentre Poko Silvia Canape della Derthona Atletica sarà impegnata nel salto in lungo.

Nella marcia 5000 metri ci sarà Rebecca D’Alessandro della Polisportiva Tethys Chieti.

Italia Team con 46 atleti

Nel complesso, l’Italia Team sarà composto da 46 atleti e prenderà parte a 19 dei 25 sport inseriti nel programma competitivo di Dakar 2026, ai quali si aggiungono dieci sport di engagement.

La partecipazione ai Giochi Olimpici Giovanili, come comunicato dal CONI, è regolata da un sistema di quote assegnate dal CIO ai singoli Comitati Olimpici Nazionali nelle varie discipline, secondo criteri di universalità, rappresentanza continentale ed equilibrio di genere.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La squadra azzurra dell’atletica

Uomini

100 metri: Lorenzo Cappellini (Toscana Atletica)

800 metri: Flavio Federico Angelini (Atl. Levante)

400 ostacoli: Davide Crisci (Maurina Olio Carli)

2000 siepi: Simon Scardi (Atl. Cento Torri Pavia)

Salto in lungo: Bruelsino Randriamikasa (Unione Atletica Abruzzo)

Marcia 5000 metri: Davide Sorressa (Amatori Atl. Acquaviva)

Donne

200 metri: Giorgia Castiglione (Atl. Spezia Duferco)

Salto in lungo: Poko Silvia Canape (Derthona Atletica)

Marcia 5000 metri: Rebecca D’Alessandro (Polisportiva Tethys Chieti)