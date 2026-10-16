Mezza Maratona di Roma 2026, domenica in diretta su Sky e NOW: percorso, orario e telecronaca

La Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks sarà trasmessa domenica 18 ottobre dalle 8.15 su Sky Sport Uno. Al via 40 mila partecipanti, di cui 31 mila provenienti dall’estero, su un percorso di 21,097 chilometri nel cuore della Capitale.

La Mezza Maratona di Roma 2026 sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW. Domenica 18 ottobre, a partire dalle 8.15 su Sky Sport Uno, appuntamento con la terza edizione della Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks.

La manifestazione vedrà al via 40 mila partecipanti, dei quali 31 mila provenienti dall’estero, lungo il tradizionale percorso sulla distanza di 21,097 chilometri.

Il percorso della Mezza Maratona di Roma

Per la prima volta la partenza sarà posizionata agli archi di viale di Porta Ardeatina. Da lì i partecipanti attraverseranno alcuni dei luoghi più rappresentativi della Capitale.

Il tracciato toccherà Piramide Cestia, Porta San Paolo, Circo Massimo, Isola Tiberina, Castel Sant’Angelo e piazza San Pietro, con un passaggio anche al Foro Italico.

La corsa proseguirà poi attraverso Ara Pacis, piazza del Popolo, piazza di Spagna e piazza Venezia, prima dell’arrivo previsto al Colosseo.

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La diretta su Sky Sport Uno

Sky Sport sarà broadcaster ufficiale dell’evento e seguirà la gara in diretta dalle 8.15 di domenica 18 ottobre.

La telecronaca sarà affidata a Nicola Roggero, affiancato dal commento tecnico di Stefano Baldini.

La Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks 2026 sarà inoltre seguita su SkySport.it, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport, con aggiornamenti live, risultati e notizie.

La programmazione

DOMENICA 18 OTTOBRE

Dalle ore 8.15

Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks 2026

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca: Nicola Roggero

Commento tecnico: Stefano Baldini