Tennistavolo, Europei 2026: Mutti e Oyebode vincono nei gironi, rimonta di Arlia a Lubiana

Gli azzurri proseguono il cammino nelle qualificazioni dei singolari: Mutti domina Johnson, Oyebode supera Rudnikovs e Arlia piega Kotsiur al quinto set. Eliminati invece Rossi-Oyebode e Trevisan-Faso nel doppio maschile.

Buone notizie per l’Italia dai gironi di qualificazione dei Campionati Europei individuali di tennistavolo 2026 a Lubiana. Matteo Mutti e John Oyebode hanno conquistato due successi importanti nel singolare maschile, mentre Nicole Arlia ha esordito con una vittoria in rimonta al quinto set. Più amaro il bilancio nel doppio maschile, dove entrambe le coppie azzurre sono state eliminate prima del main draw.

Mutti domina Johnson e si gioca l’accesso al tabellone

Matteo Mutti, numero 138 del ranking mondiale, ha ottenuto la seconda vittoria nel Gruppo 24 superando nettamente lo scozzese Marton Johnson per 3-0 (11-4, 11-4, 11-3).

Il campione italiano in carica ha preso immediatamente il controllo del match, portandosi sul 7-1 nel primo set e chiudendo poi senza difficoltà. Nel secondo parziale, dopo essersi visto ridurre il vantaggio sul 5-3, Mutti ha piazzato cinque punti consecutivi dal 6-4. Ancora più netto il terzo set, con l’azzurro avanti 8-1 prima di completare il successo.

Domani, martedì 13 ottobre, alle 16.20 al tavolo 6, Mutti affronterà l’olandese Gabrielius Camara, numero 270 del mondo, in una sfida che metterà in palio l’accesso al tabellone principale.

Oyebode supera Rudnikovs 3-1

Esordio vincente anche per John Oyebode, numero 87 del ranking, che nel Gruppo 22 ha battuto il lettone Arturs Rudnikovs per 3-1 (11-4, 11-5, 9-11, 11-6).

L’azzurro ha dominato i primi due set, prima della reazione di Rudnikovs nel terzo. Nel quarto Oyebode, dopo essere stato raggiunto sul 4-4, ha nuovamente accelerato fino al 9-4 e ha chiuso alla seconda occasione utile.

Domani alle 14.35, sempre al tavolo 6, sfiderà il greco Ioannis Sgouropoulos, numero 264 del mondo, con in palio il primo posto nel girone e la qualificazione al main draw.

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Arlia vince una battaglia al quinto set

Successo in rimonta anche per Nicole Arlia, numero 138 del ranking mondiale. Nel primo incontro del Gruppo 2 l’azzurra ha superato la russa Valeriia Kotsiur, numero 327, per 3-2 (11-9, 13-15, 7-11, 11-9, 11-9).

Arlia ha conquistato il primo set, prima di cedere due parziali consecutivi. Nel quarto ha reagito portando la partita alla “bella”, dove si è ritrovata sotto 0-4 e poi 1-5. La rimonta l’ha riportata sul 5-5 e, dopo un nuovo svantaggio sull’8-9, l’azzurra ha piazzato gli ultimi tre punti del match.

Martedì alle 10.10 al tavolo 4 Arlia affronterà la norvegese Christine Kalvatn, numero 995 del mondo: un’altra vittoria le garantirebbe l’accesso al tabellone principale.

Secondo ko per Trevisan

Seconda sconfitta invece per Francesco Trevisan, numero 412 del ranking, battuto nel Gruppo 26 dal polacco Mateusz Zalewski, numero 189, per 3-0 (11-9, 11-8, 11-7).

Il goriziano ha avuto opportunità in tutti e tre i set, ma Zalewski è riuscito ogni volta a imporsi nei momenti decisivi. Nel terzo Trevisan conduceva 6-2 prima di subire la rimonta e un parziale conclusivo di sei punti consecutivi del polacco.

Domani alle 15.10 al tavolo 6 l’azzurro affronterà il kosovaro Kreshnik Mahmuti.

Doppio maschile, nessuna coppia italiana nel main draw

Si è invece concluso nel secondo turno di qualificazione il cammino delle due coppie italiane nel doppio maschile.

Carlo Rossi e John Oyebode sono stati eliminati dagli austriaci Maciej Kolodziejczyk e Robert Gardos con il punteggio di 3-0 (11-7, 11-7, 11-8).

Fuori anche Francesco Trevisan e Danilo Faso, battuti dal ceco Stepan Brhel e dal croato Leon Benko per 3-0 (11-9, 12-10, 11-6). Gli azzurri erano partiti sul 6-0 nel primo set e nel secondo avevano anche avuto una palla per pareggiare il conto dei parziali, senza però riuscire a sfruttarla.

Il programma degli azzurri di martedì 13 ottobre

Domani si completeranno i gironi di qualificazione dei singolari. Oltre ad Arlia, Oyebode, Trevisan e Mutti, sarà impegnato anche Danilo Faso, numero 218 del mondo, che alle 14.35 al tavolo 4 affronterà l’inglese Liam Pitchford, numero 241.

Spazio anche al doppio misto: nei sedicesimi Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin affronteranno alle 12.30 al tavolo 8 i francesi Alexis Lebrun e Charlotte Lutz, teste di serie numero 2.

Gli incontri degli Europei di Lubiana saranno trasmessi in diretta streaming sul canale ufficiale ETTU TV.