Sci alpino, scelti i sette azzurri per il gigante di Soelden: Vinatzer e De Aliprandini tra i convocati

Il dt Max Carca ha definito la formazione per l’Opening del 25 ottobre. Al via anche Borsotti, Della Vite, Franzoni, Talacci e Kastlunger. Nei prossimi giorni allenamenti tra Soelden e Pitztal.

Definita la formazione azzurra per il gigante maschile di Soelden, appuntamento che il prossimo 25 ottobre aprirà la nuova stagione dello sci alpino.

Il direttore tecnico Max Carca ha scelto i sette atleti che prenderanno parte alla gara: Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Luca De Aliprandini, Simon Talacci e Tobias Kastlunger.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sette azzurri al via a Soelden

La squadra italiana si presenterà quindi all’Opening con un gruppo composto da sette elementi, chiamati a inaugurare la stagione nel tradizionale appuntamento austriaco.

Nei prossimi giorni gli azzurri proseguiranno la preparazione con sessioni di allenamento tra Soelden e Pitztal, in vista della gara del 25 ottobre.