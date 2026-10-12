Coppe europee su Sky e NOW dal 13 al 15 ottobre: Champions, Europa e Conference League

Tre giorni di calcio europeo nella Casa dello Sport: martedì e mercoledì la seconda giornata di Champions con Inter, Napoli, Como e il big match City-Psg; giovedì Europa League con Milan e Juventus e debutto dell’Atalanta in Conference.

Tre giorni consecutivi di coppe europee su Sky e in streaming su NOW. Da martedì 13 a giovedì 15 ottobre la Casa dello Sport propone la seconda giornata della league phase di UEFA Champions League e UEFA Europa League e il primo turno di UEFA Conference League, con le italiane protagoniste e la possibilità di seguire numerosi incontri anche in contemporanea attraverso Diretta Gol.

Si comincia martedì con Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli, entrambe alle 21. Mercoledì toccherà al Como, impegnato alle 18.45 sul campo del Feyenoord, mentre in serata spicca Manchester City-Psg. Giovedì spazio invece a Salisburgo-Milan, Celta Vigo-Juventus e Atalanta-Pafos.

Champions League, martedì Inter e Napoli

La seconda giornata della Champions League prenderà il via martedì 13 ottobre. Alle 18.45 Diretta Gol sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Tra le partite trasmesse singolarmente, Lens-Sporting Lisbona sarà su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255, mentre Sabah Masazir-Slavia Praga sarà visibile su Sky Sport Arena e Sky Sport 254.

Alle 21 riflettori sulle prime due italiane. Inter-Club Brugge sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, con telecronaca di Stefano Borghi, commento di Massimo Gobbi e Matteo Barzaghi e Andrea Paventi inviati a San Siro.

Alla stessa ora il Napoli sarà impegnato in trasferta contro il Villarreal. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, con Fabio Caressa alla telecronaca, Beppe Bergomi al commento e Gianluca Di Marzio e Massimo Ugolini inviati.

In programma alle 21 anche Galatasaray-Barcellona su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254, Atletico Madrid-Manchester United su Sky Sport 255, Arsenal-Lille su Sky Sport 256, Viking FK-Bayern Monaco su Sky Sport 257 e Lipsia-Psv Eindhoven su Sky Sport 258. Disponibile anche Diretta Gol su Sky Sport 251.

Mercoledì Feyenoord-Como e Manchester City-Psg

Mercoledì 14 ottobre alle 18.45 sarà il turno del Como, atteso dalla trasferta contro il Feyenoord. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 253, con Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti al commento e Marco Demicheli inviato. Nella stessa fascia oraria Lask-Liverpool sarà su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254, mentre Diretta Gol andrà in onda su Sky Sport Arena e Sky Sport 251.

Alle 21 uno degli incontri più attesi della giornata sarà Manchester City-Psg, trasmesso su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 con Massimo Marianella e Luca Marchegiani.

La programmazione comprende inoltre Aston Villa-Fenerbahçe su Sky Sport Arena e Sky Sport 254, Bodø/Glimt-Borussia Dortmund su Sky Sport 255, Real Betis-Porto su Sky Sport 256, Slovan Bratislava-Stoccarda su Sky Sport 257 e Shakhtar Donetsk-Aek Atene su Sky Sport 258. Diretta Gol sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Alla stessa ora è in programma anche Roma-Real Madrid. I clienti Sky abbonati ad Amazon Prime potranno seguire l’incontro attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

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Champions League, gli studi di Sky Calcio Show

Ampio spazio anche agli approfondimenti di Sky Calcio Show. Martedì, dalle 18, Licia Virdis sarà in studio con Marco Bucciantini; dalle 20 e dalle 23 conduzione di Federica Masolin con Fabio Capello, Zvonimir Boban, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.

Mercoledì dalle 18 Licia Virdis sarà affiancata da Paolo Condò, mentre dalle 20 e dalle 23 Federica Masolin condurrà con Paolo Condò, Alessandro Del Piero, Alessandro Florenzi e Alessandro Costacurta.

In entrambe le serate, da mezzanotte, spazio ad After Party Show con Mario Giunta e gli ospiti di Sky Sport.

Youth League, Roma-Real Madrid mercoledì alle 14

Mercoledì 14 ottobre appuntamento anche con la UEFA Youth League. Alle 14 sarà trasmessa su Sky Sport Max la sfida della seconda giornata tra Roma U20 e Real Madrid Juvenil A.

Europa League, giovedì Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juventus

Giovedì 15 ottobre sarà la volta della seconda giornata della league phase di Europa League. Il Milan sarà la prima italiana in campo: alle 18.45 i rossoneri affronteranno in trasferta il Salisburgo, con diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Telecronaca di Federico Zancan, commento di Riccardo Montolivo e Peppe Di Stefano inviato.

Nella stessa fascia oraria saranno trasmesse anche Lech Poznan-Bayer Leverkusen su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254, Olympique Lione-Crystal Palace su Sky Sport Mix e Sky Sport 255 e Torreense-Sunderland su Sky Sport 256.

Diretta Gol delle 18.45 sarà disponibile su Sky Sport Arena e Sky Sport 251 e comprenderà anche Sparta Praga-Lillestroem, Az Alkmaar-Hapoel Beer Sheva, Celje-Omonia e Union Saint Gilloise-Real Sociedad.

Alle 21 toccherà alla Juventus, impegnata sul campo del Celta Vigo. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con Riccardo Gentile alla telecronaca, Aldo Serena al commento e Giovanni Guardalà inviato.

Nella stessa fascia oraria spazio anche a Benfica-Celtic su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255, Hoffenheim-Besiktas su Sky Sport 256 e Bournemouth-Sturm Graz su Sky Sport 257.

Diretta Gol, su Sky Sport Mix e Sky Sport 251, seguirà anche Ferencvaros-Viktoria Plzen, Dinamo Zagabria-Anderlecht, Jagiellonia-Ararat, Nec-Levski Sofia, Om-Olympiacos e Rennes-Ofi Creta.

Conference League, debutto dell’Atalanta contro il Pafos

Giovedì 15 ottobre scatterà anche la UEFA Conference League 2026/2027. L’Atalanta farà il proprio esordio alle 21 contro il Pafos alla New Balance Arena.

La partita sarà trasmessa su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e Sky Sport 4K, con Antonio Nucera alla telecronaca, Fernando Orsi al commento e Massimiliano Nebuloni e Marina Presello inviati.

Alle 18.45 Diretta Gol su Sky Sport Arena e Sky Sport 251 proporrà Kaa Gent-Agf, Lugano-Stella Rossa, Hajduk Spalato-Ajax, Kups-Trabzonspor, Cska Sofia-Monaco, U Craiova-Getafe, Panathinaikos-Borac Banja Luka, Mjällby-Inter Escaldes, Riga Fc-Kairat Almaty ed Egnaia-Midtjylland.

Alle 21 Diretta Gol si sposterà su Sky Sport Mix e Sky Sport 251, con Friburgo-Jablonec, Hearts-Nordsjælland, Stvv-Saburtalo, Brann-Lincoln Red Imps, Copenaghen-Sporting Braga, Brighton-Kauno Žalgiris e Twente-Thun.

Gli studi di Europa e Conference League

La serata di giovedì sarà accompagnata da Studio Europa e Conference League. Alle 18 e alle 20.50 conduzione affidata a Mario Giunta con Alessandro Costacurta.

Alle 20 e alle 23 sarà invece Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi.

Da mezzanotte spazio ad After Party Show con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside e a Goleador Europa, con Martina Quaranta e il riepilogo dei gol segnati sui campi europei.

Il programma delle italiane dal 13 al 15 ottobre

MARTEDÌ 13 OTTOBRE – CHAMPIONS LEAGUE

Ore 21 – Inter-Club Brugge, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Ore 21 – Villarreal-Napoli, Sky Sport Arena e Sky Sport 253

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE – CHAMPIONS LEAGUE

Ore 18.45 – Feyenoord-Como, Sky Sport Uno e Sky Sport 253

Ore 21 – Roma-Real Madrid, Prime Video tramite app disponibile su Sky per gli abbonati al servizio Amazon Prime

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE – YOUTH LEAGUE

Ore 14 – Roma U20-Real Madrid Juvenil A, Sky Sport Max

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE – EUROPA LEAGUE

Ore 18.45 – Salisburgo-Milan, Sky Sport Uno e Sky Sport 253

Ore 21 – Celta Vigo-Juventus, Sky Sport Uno e Sky Sport 252

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE – CONFERENCE LEAGUE

Ore 21 – Atalanta-Pafos, Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e Sky Sport 4K