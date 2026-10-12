Basket su Sky e NOW dal 13 al 18 ottobre: Eurolega, EuroCup e Serie A in diretta

Settimana ricchissima tra quinto e sesto turno di Eurolega, terza giornata di EuroCup e quarto turno di Serie A. Riflettori su Milano-Real Madrid, Paris-Virtus Bologna, Milano-Dubai, Virtus-Baskonia e Napoli-Olimpia Milano.

Una settimana interamente dedicata al grande basket su Sky e in streaming su NOW. Da martedì 13 a domenica 18 ottobre spazio alla Turkish Airlines EuroLeague, alla BKT EuroCup e alla LBA Serie A SisalClub, con le squadre italiane protagoniste tra competizioni europee e campionato.

In Eurolega sono in programma due turni ravvicinati: il Round 5 si giocherà martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, mentre il Round 6 sarà protagonista giovedì 15 e venerdì 16. Negli stessi giorni spazio anche alla terza giornata di EuroCup. Domenica 18 ottobre, invece, toccherà alla quarta giornata della Serie A.

Eurolega, Milano e Virtus in campo due volte

Ad aprire il quinto turno sarà l’Armani Olimpia Milano, che martedì 13 ottobre alle 20.30 ospiterà il Real Madrid in diretta su Sky Sport Basket. Telecronaca di Geri De Rosa, commento di Chicca Macchi e Gaia Accoto a bordocampo. Alla stessa ora, su Sky Sport 259, spazio a Partizan-Panathinaikos, con la telecronaca di Andrea Solaini.

Mercoledì 14 ottobre alle 20.45 sarà invece il turno della Virtus Bologna, impegnata in trasferta contro il Paris. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Basket con Andrea Solaini e Chicca Macchi.

Il Round 6 si aprirà giovedì 15 ottobre alle 19.45 con Fenerbahçe-Partizan su Sky Sport Max, raccontata da Sandro Pugliese. Alle 20.30 l’Armani Olimpia Milano tornerà in campo contro Dubai, in diretta su Sky Sport Basket con Flavio Tranquillo e Davide Pessina, mentre Giulia Cicchinè sarà l’inviata a bordocampo.

Venerdì 16 ottobre alle 20.30 la Virtus Bologna ospiterà invece il Baskonia, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket con Davide Fumagalli e Andrea Meneghin. Gaia Accoto sarà a bordocampo. In contemporanea, su Sky Sport Max, spazio a Barcellona-Olympiacos con la telecronaca di Geri De Rosa.

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Gli studi di approfondimento dell’Eurolega

I quattro incontri delle squadre italiane saranno accompagnati dagli studi di approfondimento pre e postpartita condotti da Dalila Setti.

Martedì appuntamento alle 20 e alle 22.30 con Davide Pessina; mercoledì alle 20.30 con Chicca Macchi; giovedì alle 20 e alle 22.30, ancora con Macchi; venerdì alle 20.15 con Andrea Meneghin.

EuroCup, sei partite tra martedì e mercoledì

Martedì 13 e mercoledì 14 ottobre va in scena anche la terza giornata della BKT EuroCup.

Il programma si apre martedì alle 20 con Aquila Trento-Chemnitz 99 su Sky Sport Mix, telecronaca di Sandro Pugliese, e BC Roma-Balkan su Sky Sport Max, raccontata da Matteo Occhiuto.

Mercoledì saranno invece quattro gli incontri trasmessi: alle 17 Aris-Derthona Tortona su Sky Sport Mix con Giovanni Poggi; alle 19 Slask Wroclaw-Napoli su Sky Sport Max con Calogero Destro; alle 20 Reyer Venezia-Turk Telekom su Sky Sport Mix con Paolo Redi; alle 21 Tenerife-Maxima Roma su Sky Sport Max con Matteo Occhiuto.

Serie A, domenica Napoli-Milano e Trento-Varese

La settimana del basket si chiuderà domenica 18 ottobre con la quarta giornata della LBA Serie A SisalClub e due partite in diretta su Sky e NOW.

Si parte alle 12 con Napoli-Armani Olimpia Milano, trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. Telecronaca di Andrea Solaini, commento di Chicca Macchi e Gaia Accoto a bordocampo.

Prima e dopo la sfida sono previsti gli studi condotti da Giulia Cicchinè insieme a Chicca Macchi, in programma alle 11.30 e alle 13.

Alle 16, su Sky Sport Basket, spazio ad Aquila Trento-Varese, raccontata da Geri De Rosa con il commento di Andrea Meneghin.

Il programma completo su Sky e NOW

MARTEDÌ 13 OTTOBRE

Ore 20 – Aquila Trento-Chemnitz 99, Sky Sport Mix

Ore 20 – BC Roma-Balkan, Sky Sport Max

Ore 20.30 – Armani Olimpia Milano-Real Madrid, Sky Sport Basket

Ore 20.30 – Partizan-Panathinaikos, Sky Sport 259

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE

Ore 17 – Aris-Derthona Tortona, Sky Sport Mix

Ore 19 – Slask Wroclaw-Napoli, Sky Sport Max

Ore 20 – Reyer Venezia-Turk Telekom, Sky Sport Mix

Ore 20.45 – Paris-Virtus Bologna, Sky Sport Basket

Ore 21 – Tenerife-Maxima Roma, Sky Sport Max

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE

Ore 19.45 – Fenerbahçe-Partizan, Sky Sport Max

Ore 20.30 – Armani Olimpia Milano-Dubai, Sky Sport Basket

VENERDÌ 16 OTTOBRE

Ore 20.30 – Virtus Bologna-Baskonia, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Ore 20.30 – Barcellona-Olympiacos, Sky Sport Max

DOMENICA 18 OTTOBRE

Ore 12 – Napoli-Armani Olimpia Milano, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Ore 16 – Aquila Trento-Varese, Sky Sport Basket

Il basket sarà seguito anche su Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, sulla App Sky Sport e attraverso gli account social ufficiali di Sky Sport.