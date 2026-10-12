Shanghai Masters, Alcaraz eliminato da Bergs: Zverev chiuderà il 2026 da numero uno Atp

Lo spagnolo, reduce dal successo di Tokyo, si arrende al terzo turno per 7-5 7-6(4). Con Sinner già fuori fino al termine della stagione, il tedesco è matematicamente certo di concludere l’anno in vetta al ranking.

Carlos Alcaraz saluta al terzo turno il Rolex Shanghai Masters. Lo spagnolo, reduce dal successo conquistato nel torneo di Tokyo, è stato eliminato dal belga Zizou Bergs, numero 39 del ranking mondiale, che si è imposto in due set con il punteggio di 7-5 7-6(4).

Alcaraz, numero 3 del mondo e seconda testa di serie del penultimo Masters 1000 della stagione, non è riuscito a proseguire il proprio cammino sui campi in cemento del Qi Zhong Tennis Center di Shanghai.

Bergs elimina Alcaraz in due set

Il belga ha costruito il successo con un primo set chiuso 7-5 e ha poi resistito nel secondo, deciso al tie-break. Bergs ha avuto la meglio per 7 punti a 4, completando così una delle vittorie più importanti del suo percorso.

Per Alcaraz arriva quindi uno stop immediato dopo il titolo di Tokyo, in un torneo dotato di un montepremi complessivo di 9.415.725 dollari.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Zverev matematicamente numero uno a fine 2026

La sconfitta dello spagnolo produce anche un effetto diretto sulla corsa al vertice del ranking Atp. Considerata anche la conclusione anticipata della stagione di Jannik Sinner, Alexander Zverev è matematicamente certo di chiudere il 2026 da numero uno del mondo.

Per il tedesco si tratta della prima stagione conclusa in vetta alla classifica Atp, posizione che non aveva mai occupato in precedenza.

Un’annata da record per Zverev, capace nel 2026 di conquistare anche i primi due titoli del Grande Slam della carriera, imponendosi al Roland Garros e agli Us Open.

La certezza matematica del primo posto mondiale completa quindi una stagione che consegna il tedesco alla vetta del tennis internazionale.