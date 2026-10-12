Golden Gala Pietro Mennea 2027, appuntamento a Roma il 27 maggio: sarà la quarta tappa della Diamond League

Ufficializzato il calendario della Wanda Diamond League 2027: si parte il 7 maggio a Doha, finali il 25 e 26 agosto a Zurigo. Quindici città coinvolte in quattro continenti.

Il Golden Gala Pietro Mennea 2027 si terrà giovedì 27 maggio a Roma. È stata ufficializzata la data della prossima edizione del principale meeting italiano di atletica leggera, inserito nel calendario della Wanda Diamond League 2027.

La tappa romana sarà la quarta del circuito internazionale, che prenderà il via il 7 maggio a Doha e si concluderà il 25 e 26 agosto a Zurigo con le finali che assegneranno il Diamond Trophy.

Roma quarta tappa della Diamond League

Prima dell’appuntamento italiano, il calendario prevede Doha il 7 maggio, Shanghai/Keqiao il 15 maggio e Xiamen il 22 maggio. Cinque giorni più tardi sarà quindi il turno di Roma, con il Golden Gala Pietro Mennea in programma il 27 maggio.

La Wanda Diamond League 2027 attraverserà complessivamente quindici città di quattro continenti nell’arco di circa quattro mesi.

Le immagini del Golden Gala Pietro Mennea saranno trasmesse in 170 Paesi. L’appuntamento romano rappresenterà inoltre una tappa importante nel percorso di avvicinamento ai Mondiali di Pechino, in programma a settembre.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Wanda Diamond League 2027, il calendario completo

Doha – 7 maggio

Shanghai/Keqiao – 15 maggio

Xiamen – 22 maggio

Roma – 27 maggio

Rabat – 30 maggio

Oslo – 3 giugno

Stoccolma – 6 giugno

Parigi – 25 giugno

Eugene – 3 luglio

Principato di Monaco – 9 luglio

Losanna – 13 luglio

Londra – 17 luglio

Slesia – 15 agosto

Bruxelles – 20 agosto

Finale WDL Zurigo – 25-26 agosto