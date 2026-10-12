Motori su Sky e NOW dal 16 al 18 ottobre: finale Superbike a Jerez e Verstappen sfida Rossi a Portimao

Ultimo round stagionale della WorldSBK in Spagna, con Race 1 e Race 2 anche in chiaro su TV8. Chiusura anche per il GT World Challenge Europe: sabato a Portimao prima sfida in pista tra Max Verstappen e Valentino Rossi.

Un nuovo weekend di motori su Sky e in streaming su NOW da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, con due appuntamenti che chiuderanno le rispettive stagioni: la WorldSBK a Jerez e il GT World Challenge Europe a Portimao.

Il Round di Spagna della Superbike sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP, con Race 1 e Race 2 anche in chiaro su TV8. Il GT World Challenge Europe sarà invece protagonista sabato su Sky Sport Arena, con una gara che vedrà per la prima volta da avversari Max Verstappen e Valentino Rossi.

Superbike, finale di stagione a Jerez

La WorldSBK arriva all’ultimo appuntamento stagionale sul circuito di Jerez. Si parte venerdì 16 ottobre alle 10.30 con la prima sessione di prove libere, mentre alle 14.55 è prevista la seconda.

Sabato 17 ottobre alle 11.10 spazio alla Super Pole, prima di Race 1 alle 15.30. Domenica 18 ottobre il programma propone alle 11.10 la Super Pole Race e alle 15.30 Race 2.

Le due gare principali saranno trasmesse anche in chiaro su TV8, con pre e post gara dedicati.

GT World Challenge Europe, Verstappen contro Rossi a Portimao

Ultima tappa della stagione anche per il GT World Challenge Europe, con il Round 10 in programma a Portimao, in Portogallo.

La gara scatterà sabato 17 ottobre alle ore 17 e sarà trasmessa su Sky Sport Arena e NOW. L’appuntamento avrà un motivo d’interesse particolare: per la prima volta Max Verstappen e Valentino Rossi correranno da avversari.

Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 sarà al volante della Mercedes AMG GT3, mentre Rossi guiderà la vettura del team WRT supportato da BMW.

Il programma della WorldSBK su Sky e NOW

VENERDÌ 16 OTTOBRE

Ore 10.30 – SBK, Prove libere 1

Ore 13.25 – WCR, Super Pole

Ore 14.05 – SuperBike, Super Pole

Ore 14.55 – SBK, Prove libere 2

Ore 15.55 – SSP, Super Pole

SABATO 17 OTTOBRE

Ore 11.10 – SBK, Super Pole

Ore 11.55 – WCR, Race 1

Ore 12.55 – SportBike, Race 1

Ore 13.55 – SSP, Race 1

Ore 15.15 – Pre SBK, anche su TV8

Ore 15.30 – SBK, Race 1, anche su TV8

Ore 15.55 – Post SBK, anche su TV8

DOMENICA 18 OTTOBRE

Ore 10.55 – Pre SBK

Ore 11.10 – SBK, Super Pole Race

Ore 11.25 – Post SBK

Ore 11.55 – WCR, Race 2

Ore 12.55 – SportBike, Race 2

Ore 13.55 – SSP, Race 2

Ore 15.15 – Pre SBK, anche su TV8

Ore 15.30 – SBK, Race 2, anche su TV8

Ore 15.55 – Post SBK, anche su TV8

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GT World Challenge Europe, il programma

SABATO 17 OTTOBRE

Ore 17 – Gara del Round 10 a Portimao, Sky Sport Arena e NOW

Per tutto il weekend saranno disponibili aggiornamenti continui su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport, con risultati, highlights e approfondimenti.