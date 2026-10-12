Collari d’Oro, Buonfiglio: “Nel 2026 abbiamo vinto tanto”. Abodi: “Premiamo risultati, sport e rispetto”

Il presidente del Coni celebra il lavoro di tecnici e dirigenti dietro i successi azzurri e ringrazia Mattarella e il Governo. Il ministro per lo Sport sottolinea invece il valore della cerimonia: “Grande sforzo e impegno corale”.

Luciano Buonfiglio e Andrea Abodi celebrano i successi dello sport italiano e il lavoro che li rende possibili. A margine della cerimonia dei Collari d’Oro al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, il presidente del CONI e il ministro per lo Sport e i Giovani hanno sottolineato il valore dei risultati ottenuti nel 2026 e dell’intero sistema che sostiene gli atleti.

Buonfiglio: «La catena funziona quando tecnici e dirigenti lavorano insieme»

«Siamo nel luogo più adatto per celebrare le nostre vittorie. La catena funziona quando tecnici e dirigenti lavorano insieme, affinché l’atleta possa performare. Nel 2026 abbiamo vinto tanto e abbiamo dimostrato di essere efficienti», ha dichiarato Buonfiglio.

Il presidente del CONI ha poi rivolto un ringraziamento alle istituzioni per il sostegno garantito allo sport italiano: «Ringrazio il Presidente Sergio Mattarella che ci è sempre stato vicino e l’intero Governo, Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti per il sostegno che ha dato al nostro sport».

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Abodi: «Riaffermare il valore dei risultati, dello sport e del rispetto»

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha invece posto l’accento sul significato della cerimonia e sul lavoro collettivo alla base dei successi.

«Questo appuntamento è una tradizione e ogni volta ha un significato: riaffermare il valore dei risultati, dello sport e del rispetto. Il primo pensiero va a chi l’impegno l’ha messo sul campo, ottenendo risultati», ha spiegato.

Abodi ha quindi evidenziato il contributo dell’intero movimento: «C’è stato grande sforzo e impegno corale e questo è il luogo ideale per celebrare questa giornata».

Parole che accompagnano una giornata dedicata non soltanto ai campioni premiati, ma anche a tecnici, dirigenti e strutture che hanno contribuito ai risultati dello sport italiano nel corso del 2026.